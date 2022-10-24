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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:03
Цитата:
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города, поэтому, тут скорее всего, это не про нас
drakon:
А третью, на КОстанай?
А третью, на КОстанай?
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города, поэтому, тут скорее всего, это не про нас
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:28
Цитата:
Шойгу оказывается созвонился со всеми президентами и наябедничал про Грязные бомбы, что сбрасывают украинцы, так, читаю дальше, на Россию..
То есть Костанаю ничего не угрожает..
drakon:
А третью, на КОстанай?...
А третью, на КОстанай?...
Шойгу оказывается созвонился со всеми президентами и наябедничал про Грязные бомбы, что сбрасывают украинцы, так, читаю дальше, на Россию..
То есть Костанаю ничего не угрожает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:29
Цитата:
А вот это верно.
Они то думали что мы в юртах живем посреди навоза..
Сам встречался с такими россиянами, они в ужасе, в какой грязи они живут..
saba:
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города, поэтому,
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города, поэтому,
А вот это верно.
Они то думали что мы в юртах живем посреди навоза..
Сам встречался с такими россиянами, они в ужасе, в какой грязи они живут..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:33
А, Екатеринбург еще с Рудным сравнивали..
По чистоте..
Если по десятибальной шкале, Рудный 10, Екатеринбург на троечку..
Тут уж я удивился..
По чистоте..
Если по десятибальной шкале, Рудный 10, Екатеринбург на троечку..
Тут уж я удивился..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:36
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:38
Все таки скинули гады..
[Исправлено: 111, 24.10.2022 - 21:39]
[Исправлено: 111, 24.10.2022 - 21:39]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:43
Счет пошел..
Скоро мусор, в котором грязные украинские бомбы, взорвется по всей России
[Исправлено: 111, 24.10.2022 - 21:43]
Скоро мусор, в котором грязные украинские бомбы, взорвется по всей России
[Исправлено: 111, 24.10.2022 - 21:43]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:46
Цитата:
Твой кумир сегодня в ударе:
Цитата:
111:
Твой кумир сегодня в ударе:
Цитата:
Только за последние дни чеченским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО), удалось уничтожить почти 30 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:48
Цитата:
Цитата:
Наверное пленные что-то плохое про твоего кумира говорили
Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно — доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
Цитата:
111:
Наверное пленные что-то плохое про твоего кумира говорили
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:55
Цитата:
Переодетая охрана этих детишек?
Мусульмане чувствуют, что славяне скоро станут слабы, будут косить урожай везде..
Их к этому готовят..
maxsaf:
Наверное пленные что-то плохое
Наверное пленные что-то плохое
Переодетая охрана этих детишек?
Мусульмане чувствуют, что славяне скоро станут слабы, будут косить урожай везде..
Их к этому готовят..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:58
Цитата:
Хм..
Видел я это сообщение в Тик Токе, войска же Тиктоковые, там доказывается, что за минуту только уничтожили 300 танков и 800 самолетов Зеленского еще за 4 минуты..
Ну это же мусульмане..
И не поспоришь..
А убили они где то миллиард украинцев за два дня..
maxsaf:
удалось уничтожить почти 30 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
удалось уничтожить почти 30 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Хм..
Видел я это сообщение в Тик Токе, войска же Тиктоковые, там доказывается, что за минуту только уничтожили 300 танков и 800 самолетов Зеленского еще за 4 минуты..
Ну это же мусульмане..
И не поспоришь..
А убили они где то миллиард украинцев за два дня..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:01
Цитата:
Даже смотрел, как они их привезли, сцена как в плохом боевике про опг, а вообще выглядит так, как будто богатый отец под присмотром опытных охотников отпустил детей на сафари и они привезли ему в качестве живых трофеев экзотических животных, ужасающая сцена прославляющая беззаконие и культ охотника за головами
maxsaf:
Наверное
Наверное
Даже смотрел, как они их привезли, сцена как в плохом боевике про опг, а вообще выглядит так, как будто богатый отец под присмотром опытных охотников отпустил детей на сафари и они привезли ему в качестве живых трофеев экзотических животных, ужасающая сцена прославляющая беззаконие и культ охотника за головами
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:12
Цитата:
Ну так да!
Ты сам выбрал комментирование на форуме!
А твоего сына, лечит сужженная кухарка, ибо ты обьязан писать на форуме и тебе недосуг...
111:
По моему у меня сын болеет.. Отвечать на некоторые вопросы нет времени.
По моему у меня сын болеет.. Отвечать на некоторые вопросы нет времени.
Ну так да!
Ты сам выбрал комментирование на форуме!
А твоего сына, лечит сужженная кухарка, ибо ты обьязан писать на форуме и тебе недосуг...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:17
Цитата:
Хм...
Мне кажется, или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше, чем своей собственной?
Цитата:
А правда, что ныне, на кажного турыста полагается отдельный ватерклозет?
Какова нагрузка понаехавших на единицу?
Уточните, плииз, у тех, которые удивились, вам это не трудно, я знаю!
111:
Шойгу оказывается созвонился со всеми президентами и наябедничал про Грязные бомбы, что сбрасывают украинцы, так, читаю дальше, на Россию..
Шойгу оказывается созвонился со всеми президентами и наябедничал про Грязные бомбы, что сбрасывают украинцы, так, читаю дальше, на Россию..
Хм...
Мне кажется, или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше, чем своей собственной?
Цитата:
saba:
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города
А правда, что ныне, на кажного турыста полагается отдельный ватерклозет?
Какова нагрузка понаехавших на единицу?
Уточните, плииз, у тех, которые удивились, вам это не трудно, я знаю!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:22
Цитата:
Ну ты бы, рассказал про свою..
Как живется в Австрии, как там нацисты ваши, правые радикалы, как бизнес на крови..
Don Julio:
Мне кажется, или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше, чем своей собственной?
Мне кажется, или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше, чем своей собственной?
Ну ты бы, рассказал про свою..
Как живется в Австрии, как там нацисты ваши, правые радикалы, как бизнес на крови..
-
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