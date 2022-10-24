Отправлено: - 17:32

КГСПС:

Независимым стал весь многонациональный Казахстан, а у автора получается, что независимость получили только казахи. Как это понимать?

Цитата:Так и понимать))))В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологовИли когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ решили строить свои миры) нефиг было заваривать эту кашу