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Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45363
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:00
25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. В тот день казахи впервые заявили о своей независимости от метрополии. С той далекой поры прошло 32 года.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.19
- Сообщений:
- 4
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:00
Что за бред я сейчас прочла? Пена воспаленного мозга?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17392
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:05
Цитата:
М-да... ни добавить, ни убавить.
Чтобы однажды сказать: — Казахи! Этот мир наш!
М-да... ни добавить, ни убавить.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8819
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 12:53
Цитата:
Сказал он, держа в руках глобус Казахстана...
Как обычно, начал за здравие, за праздник, закончил не пойми за что...
Это же надо умудриться в одном опусе так противоречить себе, сначала заявив "Но мы не искали себе врагов." и тут же найти причину всех бед "ошибка Путина."
Причем здесь вообще Путин? А что не упомянул цивилизованный пример для подражания - Америку, бомбившую Сирию, Ирак, Афганистан... они же тоже братья чи ни? Так по этому пути вы идёте?
Цитата:
Цитата:
Так, а чего вас за 32 года лишили? Сотни миллиардов долларов, которые отдельные граждане Казахстана "патриотично" вывозили за рубеж.
Этот мир наш!
Сказал он, держа в руках глобус Казахстана...
Как обычно, начал за здравие, за праздник, закончил не пойми за что...
Это же надо умудриться в одном опусе так противоречить себе, сначала заявив "Но мы не искали себе врагов." и тут же найти причину всех бед "ошибка Путина."
Причем здесь вообще Путин? А что не упомянул цивилизованный пример для подражания - Америку, бомбившую Сирию, Ирак, Афганистан... они же тоже братья чи ни? Так по этому пути вы идёте?
Цитата:
мы начинали с низкого старта. С разрушенной экономики,Так, а кто возглавлял разрушение экономики? Не отец всей степи?
Цитата:
Терпели лишения.
Так, а чего вас за 32 года лишили? Сотни миллиардов долларов, которые отдельные граждане Казахстана "патриотично" вывозили за рубеж.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 561
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:13
Так и не понял про достижения за 32 года. Ну кроме продажи последней коровы от безысходности...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 192
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:22
из-за таких статей Володя отбомбит казахию назад в юрты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11681
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:24
Че вам не понятно? Казахстан находится среди азиатских стран на очень не плохом уровне. Среди соседей . Казахи как нация давольно таки миролюбивая. И зря русские уезжают. Там в России не всё так сладко. Незнаю Виктор янг доволен нет в Челябинске? Он скоро поймёт какие они челябинцы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18343
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:42
Адам был казахом.
и разговаривал на казахском языке.
доказано казахскими учеными.
не путать с английскими.
какими то.
и разговаривал на казахском языке.
доказано казахскими учеными.
не путать с английскими.
какими то.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 532
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:47
Какая каша у человека в голове...
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 16:22
Независимым стал весь многонациональный Казахстан, а у автора получается, что независимость получили только казахи. Как это понимать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13138
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 17:32
Цитата:
Так и понимать))))
В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов
Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ решили строить свои миры) нефиг было заваривать эту кашу
КГСПС:
Независимым стал весь многонациональный Казахстан, а у автора получается, что независимость получили только казахи. Как это понимать?
Независимым стал весь многонациональный Казахстан, а у автора получается, что независимость получили только казахи. Как это понимать?
Так и понимать))))
В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов
Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ решили строить свои миры) нефиг было заваривать эту кашу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13138
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 17:33
Цитата:
Обиделся смотрю "Ильяс" на статью
Лучше бы так и сидел под ником Маркса-Иванова))
Ильяс:
из-за таких статей Володя отбомбит казахию назад в юрты.
из-за таких статей Володя отбомбит казахию назад в юрты.
Обиделся смотрю "Ильяс" на статью
Лучше бы так и сидел под ником Маркса-Иванова))
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 17:42
Цитата:
Детский сад какой-то. Соседу можно, значит и я сделаю?
abaika95:
Детский сад какой-то. Соседу можно, значит и я сделаю?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5568
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 20:20
Мне показалось или и вправду в обществе перестали муссировать тему про войну с Украиной, было забавно читать бредовые идеи про империю Туран,когда все соседние страны объединяются по религиозному признаку, отбирают у России Башкирию, Татарстан и ряд населенные казахами территории ну и т.д. однако десять или двадцать лет назад кто бы мог допустить даже мысли о сегодняшней войне
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1512
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 22:08
А мне нравится, этот манифест.
Сколько пафоса!
Сколько ощущения превосходства над другими.
И теже децкие рассуждения над тем чего непонятно.
Так знакомо от некоторых пользователей, по форуму.
Кстати, кроме одного, остальные они проигнорировали, не комментировали, что оно и понятно.
Ибо, то с чем они согласны, и так им очевидно.
Другое дело, что для остальных это квентиссенция глупости...
Пячаль-бяда, в что превратился форум..
Сколько пафоса!
Сколько ощущения превосходства над другими.
И теже децкие рассуждения над тем чего непонятно.
Так знакомо от некоторых пользователей, по форуму.
Кстати, кроме одного, остальные они проигнорировали, не комментировали, что оно и понятно.
Ибо, то с чем они согласны, и так им очевидно.
Другое дело, что для остальных это квентиссенция глупости...
Пячаль-бяда, в что превратился форум..
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