Отправлено: - 13:40

alex_60:

где в доме то место, где всё лежит не на своих местах

Цитата:Это о другом бардаке. Здесь я с психологами совершенно согласен. То, что для одних бардак, для других - гармония.А Воронин пишет о несоблюдении законности, об отсутствии справедливости, в его понимании оных. Это, скорее, о бардаке в головах, в сознании.Которое у нас всё "модернизируют-модернизируют", да никак не вымодернизируют...