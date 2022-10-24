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Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45362
Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 10:13
Каждый раз убеждаюсь, что в нашей стране больше бардака, чем порядка. Бизнес что хочет, то и творит. Захотели - повысили цену. Генеральный прокурор, заявляя, что прибыль поставщиков нефти искусственно завышена, практически расписывается в бессилии законов.
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Re: Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 10:13
Товарищ Воронин чем тут руководствуется?
Просто классовой ненавистью, огульно обвиняя весь бизнес во всех проблемах в государстве?
Ибо здравый смысл подсказывает, что речь должна идти просто об исполнении Закона и ответственности отдельных предпринимателей перед ним.
Вплоть до применения соответствующих статей УК РК.
С какими взглядами страна имеет больше шансов на движение вперёд?
Просто классовой ненавистью, огульно обвиняя весь бизнес во всех проблемах в государстве?
Ибо здравый смысл подсказывает, что речь должна идти просто об исполнении Закона и ответственности отдельных предпринимателей перед ним.
Вплоть до применения соответствующих статей УК РК.
С какими взглядами страна имеет больше шансов на движение вперёд?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18336
Re: Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 10:29
при Бардаке легче творить всякие мутные
дела, порядок это бы затруднил.
Ну а вообще бардак- это жизнь, а порядок - это тупик и создан порядок для того, чтобы его ломать.
Мир как известно зародился из хаоса,
и бардак для него нормальное состояние.
если привести аналогии,
где в доме то место, где всё лежит не на своих местах? Правильно, детская комната. Фломастеры и краски, обрезки и огрызки, игрушки и одежда – здесь есть всё. Наводя порядок в детской, психологи советуют не перестараться. « Беспорядок –вещь относительная. Если вам кажется, что в комнате все лежит не на своем месте, не спешите убирать. Ведь для хозяина комнаты вещи как раз лежат на своих местах, будь то детская или рабочий кабинет. Кроме того, разбросанные вещи несут и еще один скрытый подтекст – человек пытается инстинктивно «пометить», оградить своё пространство. Будь то ребёнок, что не убирает игрушки или взрослый мужчина, который разбрасывает носки, трусы и инструменты по дому,
так что Бардак в обычной жизни-это нормально.
дела, порядок это бы затруднил.
Ну а вообще бардак- это жизнь, а порядок - это тупик и создан порядок для того, чтобы его ломать.
Мир как известно зародился из хаоса,
и бардак для него нормальное состояние.
если привести аналогии,
где в доме то место, где всё лежит не на своих местах? Правильно, детская комната. Фломастеры и краски, обрезки и огрызки, игрушки и одежда – здесь есть всё. Наводя порядок в детской, психологи советуют не перестараться. « Беспорядок –вещь относительная. Если вам кажется, что в комнате все лежит не на своем месте, не спешите убирать. Ведь для хозяина комнаты вещи как раз лежат на своих местах, будь то детская или рабочий кабинет. Кроме того, разбросанные вещи несут и еще один скрытый подтекст – человек пытается инстинктивно «пометить», оградить своё пространство. Будь то ребёнок, что не убирает игрушки или взрослый мужчина, который разбрасывает носки, трусы и инструменты по дому,
так что Бардак в обычной жизни-это нормально.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8954
Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 10:50
Надо как в Белоруссии где Лукашенко запретил поднимать цены и даже завели 34 уголовных дела,а через две недели указ отменили,наверное дошло что такие абсурдные меры прямой путь к дефициту и чёрному рынку.
Re: Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 12:47
Вот многие хают Казахстан и Россию. Мол плохо живёт а Европа лучше. Юля мечтает уехать , говорит там за 600 000. Да у нас нормальный сварщик, электрик, крановщик не меньше зарабатывает. Мне сто раз предлагали, а че ты в Европу не устроишся?. Вы че больные что ли я и тут столько же зарабатываю. Зачем мне Европа?
Re: Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 12:51
А хлеб должен стоит столько сколько стоит. Почему все решили что механизатор в поле должен бесплатно работать. Там адский труд
Re: Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 13:40
Цитата:
Это о другом бардаке. Здесь я с психологами совершенно согласен. То, что для одних бардак, для других - гармония.
А Воронин пишет о несоблюдении законности, об отсутствии справедливости, в его понимании оных. Это, скорее, о бардаке в головах, в сознании.
Которое у нас всё "модернизируют-модернизируют", да никак не вымодернизируют...
alex_60:
где в доме то место, где всё лежит не на своих местах
где в доме то место, где всё лежит не на своих местах
Это о другом бардаке. Здесь я с психологами совершенно согласен. То, что для одних бардак, для других - гармония.
А Воронин пишет о несоблюдении законности, об отсутствии справедливости, в его понимании оных. Это, скорее, о бардаке в головах, в сознании.
Которое у нас всё "модернизируют-модернизируют", да никак не вымодернизируют...
Re: Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 13:44
Цитата:
Абсолютно верно!
Если подходить к вопросу справедливо и логично, то цену на всю продукцию сельского хозяйства должен назначать производитель, а не государство в лице своих разного рода "госкорпораций" и/или перекупщики разного рода и вида.
Тогда у нас и село будет развиваться. Исчезнет пресловутая разница между городом и деревней.
Vit:
А хлеб должен стоит столько сколько стоит.
А хлеб должен стоит столько сколько стоит.
Абсолютно верно!
Если подходить к вопросу справедливо и логично, то цену на всю продукцию сельского хозяйства должен назначать производитель, а не государство в лице своих разного рода "госкорпораций" и/или перекупщики разного рода и вида.
Тогда у нас и село будет развиваться. Исчезнет пресловутая разница между городом и деревней.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3339
Re: Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 16:37
Цитата:
Согласен с вами, на все сто: - моратории продлили- это хорошо, потому что у нас ПРОВЕРЯЮЩИЕ - это какие то ненасытные, особенно при виде налички и при том они в УПОР не видят что соседний магазин незаконно торгует алкоголем, а у тебя с лицензии найдут и время продаж и по возрасту и что количество алкоголя не сходиться с накладными.
По поводу проверки во время моратория: - проверят МОЖНО, ( в указе четко и ясно об этом прописанно) если возникла угроза безопасности жизни и здоровью; случай с кафе к этому подходит. Просто у нас уполномоченные гос.органы НЕ ХОТЯТ заморачиваться, да и как правило, именно такие кафешки и магазинчики, ( без разрешения, лицензии, сан.книжек и сертификатов )давая на лапу "нужным" чиновникам ведут свою НЕЗАКОННУЮ предпринимательскую деятельность. Все вокруг знают, но помалкивают. Это примерно, как: таможня "ХОРГОС" хоть и государственная, но ПРИНАДЛЕЖИТ хозяину Алма-Атинской области Б.Назарбаеву. Все знают, но помалкивают.
Skeptic:
исполнении Закона и ответственности отдельных предпринимателей перед ним.
исполнении Закона и ответственности отдельных предпринимателей перед ним.
Согласен с вами, на все сто: - моратории продлили- это хорошо, потому что у нас ПРОВЕРЯЮЩИЕ - это какие то ненасытные, особенно при виде налички и при том они в УПОР не видят что соседний магазин незаконно торгует алкоголем, а у тебя с лицензии найдут и время продаж и по возрасту и что количество алкоголя не сходиться с накладными.
По поводу проверки во время моратория: - проверят МОЖНО, ( в указе четко и ясно об этом прописанно) если возникла угроза безопасности жизни и здоровью; случай с кафе к этому подходит. Просто у нас уполномоченные гос.органы НЕ ХОТЯТ заморачиваться, да и как правило, именно такие кафешки и магазинчики, ( без разрешения, лицензии, сан.книжек и сертификатов )давая на лапу "нужным" чиновникам ведут свою НЕЗАКОННУЮ предпринимательскую деятельность. Все вокруг знают, но помалкивают. Это примерно, как: таможня "ХОРГОС" хоть и государственная, но ПРИНАДЛЕЖИТ хозяину Алма-Атинской области Б.Назарбаеву. Все знают, но помалкивают.
Николай ВОРОНИН: Ну чем не бардак?
Отправлено: 24.10.22 - 16:53
Цитата:
ACROS: Это примерно, как: таможня "ХОРГОС" хоть и государственная, но ПРИНАДЛЕЖИТ хозяину Алма-Атинской области Б.Назарбаеву. Все знают, но помалкивают.Хоргос это ещё цветочки. Посмотрите че творится, на достыке. Позорище мирового масштаба. И чет там ещё говорят про шёлковый путь. Мне немного стыдно перед европейцами которые едут в Китай через Казахстан.
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