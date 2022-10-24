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≡ Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45362
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:00
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25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. В тот день казахи впервые заявили о своей независимости от метрополии. С той далекой поры прошло 32 года.
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Nena
§ Nena
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.19
Сообщений:
4
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:00
#1
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Что за бред я сейчас прочла? Пена воспаленного мозга?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17388
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:05
#2
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Цитата:
Чтобы однажды сказать: — Казахи! Этот мир наш!

М-да... ни добавить, ни убавить. ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8819
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 12:53
#3
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Цитата:
Этот мир наш!

Сказал он, держа в руках глобус Казахстана...

Как обычно, начал за здравие, за праздник, закончил не пойми за что...
Это же надо умудриться в одном опусе так противоречить себе, сначала заявив "Но мы не искали себе врагов." и тут же найти причину всех бед "ошибка Путина."
Причем здесь вообще Путин? А что не упомянул цивилизованный пример для подражания - Америку, бомбившую Сирию, Ирак, Афганистан... они же тоже братья чи ни? Так по этому пути вы идёте?

Цитата:
мы начинали с низкого старта. С разрушенной экономики,
Так, а кто возглавлял разрушение экономики? Не отец всей степи?

Цитата:
Терпели лишения.

Так, а чего вас за 32 года лишили? Сотни миллиардов долларов, которые отдельные граждане Казахстана "патриотично" вывозили за рубеж.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
561
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:13
#4
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Так и не понял про достижения за 32 года. Ну кроме продажи последней коровы от безысходности...
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
192
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:22
#5
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из-за таких статей Володя отбомбит казахию назад в юрты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11678
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:24
#6
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Че вам не понятно? Казахстан находится среди азиатских стран на очень не плохом уровне. Среди соседей . Казахи как нация давольно таки миролюбивая. И зря русские уезжают. Там в России не всё так сладко. Незнаю Виктор янг доволен нет в Челябинске? Он скоро поймёт какие они челябинцы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18336
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:42
#7
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Адам был казахом.
и разговаривал на казахском языке.
доказано казахскими учеными.
не путать с английскими.
какими то.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
532
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 13:47
#8
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Какая каша у человека в голове...
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1625
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 16:22
#9
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Независимым стал весь многонациональный Казахстан, а у автора получается, что независимость получили только казахи. Как это понимать?
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