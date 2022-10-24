Отправлено: - 12:53

Этот мир наш!

мы начинали с низкого старта. С разрушенной экономики,

Терпели лишения.

Цитата:Сказал он, держа в руках глобус Казахстана...Как обычно, начал за здравие, за праздник, закончил не пойми за что...Это же надо умудриться в одном опусе так противоречить себе, сначала заявив "Но мы не искали себе врагов." и тут же найти причину всех бед "ошибка Путина."Причем здесь вообще Путин? А что не упомянул цивилизованный пример для подражания - Америку, бомбившую Сирию, Ирак, Афганистан... они же тоже братья чи ни? Так по этому пути вы идёте?Цитата:Так, а кто возглавлял разрушение экономики? Не отец всей степи?Цитата:Так, а чего вас за 32 года лишили? Сотни миллиардов долларов, которые отдельные граждане Казахстана "патриотично" вывозили за рубеж.