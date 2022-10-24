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≡ Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45362
Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:34
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В этом городе на юге Костанайской области появилась знаковая достопримечательность – монумент центра Казахстана. А все потому, что Аркалык – является географическим центром Республики.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
479
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:34
#1
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Не верю. А как же Жезказган?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11678
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:35
#2
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Цитата:
Теперь каждый казахстанец может дотронуться до него рукой и сделать фотографию на память.
вы для начало туда дорогу проложите и тогда возможно каждый казахстанец захочет приехать и притронутся к этому шедевру. Похожий на пенис
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18336
Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:59
#3
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туристические автобусы надо пускать
Кустанай-Аркалык.
на выходные.
ночевка в юртах.
камыс, бешпармак, баурсаки.

[Исправлено: alex_60, 24.10.2022 - 15:00]
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
192
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 15:24
#4
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какой то фаллос посреди разрухи, это и есть центр Казахстана?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25478
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 16:24
#5
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А в Лисаковске, стоит ещё, этот... :lol: ;-)
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