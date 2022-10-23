Что творится, сплошное осеннее размягчение мозгов . хотя если не воспринимать сегодняшние мировые новости с улыбкой. точно можно с катушек съехать. Да и Марик, здоровья твоему сыну, пусть не болеет! Скорейшего выздоровления!
Кстати о детях.. В России призвали топить украинских детей и сжигать их в сараях что ли.. Это с каналов ТВ.. Ну вот кто это, как не фашисты? И за это тот, кто сказал, Красовский вроде будет награждён медалью за Отвагу и стал Героем России.. Во дела то..
Называющий себя журналистом Красовский в программе "Антонимы" телеканала RTРоссия, беседуя с фантастом Лукьяненко, позволил себе абсолютно фашисткое словоизвержение, призвав топить в реках, а потом и жечь в домах детей (вместе с их домами).
Вот прям топить этих детей, топить. Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал «москали» — оккупировали и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением», — заявил в ответ Красовский. Когда писатель возразил, что лучше в таких случаях использовать розги, Красовский добавил, что детей можно и сжигать: «У них там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь». Лукьяненко в ответ заметил, что это экстремизм и он такие предложения не поддерживает.
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