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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 520 из 520«1...518519520
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19340
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 23:44
#7786
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Цитата:
Don Julio:
Ты где? Владелец сужженных кухарок

По моему у меня сын болеет..
Отвечать на некоторые вопросы нет времени.
Температура опять 39,5.
Хорошо что у тебя никого нет, даже завидую как то тебе..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25478
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 11:33
#7787
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Цитата:
111:
у меня сын болеет..

Марик, как Амирка?...
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
799
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 11:39
#7788
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Что творится, сплошное осеннее размягчение мозгов . хотя если не воспринимать сегодняшние мировые новости с улыбкой. точно можно с катушек съехать.
Да и Марик, здоровья твоему сыну, пусть не болеет! Скорейшего выздоровления!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19340
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 14:00
#7789
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Цитата:
drakon:
Марик, как Амирка?...

Сегодня взял ему антибиотик, такой вот порошок.



Второй раз бегал, чтобы узнать как разводить и давать, после праздника с утра, тяжеловато..

[Исправлено: 111, 24.10.2022 - 14:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19340
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 14:03
#7790
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Цитата:
saba:
Да и Марик, здоровья твоему сыну, пусть не болеет! Скорейшего выздоровления

Спасибо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19340
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 14:07
#7791
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Кстати о детях..
В России призвали топить украинских детей и сжигать их в сараях что ли..
Это с каналов ТВ..
Ну вот кто это, как не фашисты?
И за это тот, кто сказал, Красовский вроде будет награждён медалью за Отвагу и стал Героем России..
Во дела то..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11678
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 14:10
#7792
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Цитата:
111:
Ты задолбал уже своими украинскими фейками!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19340
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 14:21
#7793
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Цитата:
Vit:
Ты задолбал уже своими украинскими фейками!

Так это взято с российских СМИ..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19340
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 14:22
#7794
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Называющий себя журналистом Красовский в программе "Антонимы" телеканала RTРоссия, беседуя с фантастом Лукьяненко, позволил себе абсолютно фашисткое словоизвержение, призвав топить в реках, а потом и жечь в домах детей (вместе с их домами).

Даже СМИ Кабаевой сообщила об этом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19340
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 14:26
#7795
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Вот и РБК

Вот прям топить этих детей, топить. Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал «москали» — оккупировали и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением», — заявил в ответ Красовский. Когда писатель возразил, что лучше в таких случаях использовать розги, Красовский добавил, что детей можно и сжигать: «У них там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь». Лукьяненко в ответ заметил, что это экстремизм и он такие предложения не поддерживает.


Но тенденция понятна, раз такое говорят уже с экранов, то это подтвержает что все таки топят и сжигают..
Подготавливают население к тому, чтобы это стало обычным делом..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 15:08
#7796
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Цитата:
111:
Подготавливают население к тому, чтобы это стало обычным делом..

Уволили из гестапо за жестокость уже.
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