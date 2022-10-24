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≡ «Тобол» уступил аутсайдеру чемпионата Казахстана по футболу в матче с нереализованным пенальти и удалением
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45362
«Тобол» уступил аутсайдеру чемпионата Казахстана по футболу в матче с нереализованным пенальти и удалением
Отправлено: 24.10.22 - 15:03
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После трудной домашней победы над лидером чемпионата «Актобе» свой очередной матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Туркестане против занимавшего предпоследнюю строчку в турнирной таблице «Мактаарала».
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18336
Re: «Тобол» уступил аутсайдеру чемпионата Казахстана по футболу...
Отправлено: 24.10.22 - 15:03
#1
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вчера же уже была статья.
про это..
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