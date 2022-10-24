Re: «Как бы бюджет не порвался». Пенсионные накопления...

Отправлено: - 14:56

///А с учетом того, что мы недавно возместили по депозитам ставку — тем, кто держал в тенге год, тем возместили ставку где-то на 350 миллиардов, — ситуация сложная. Как бы бюджет не порвался от этого, — говорит экономист Эльдар Шамсутдинов.///



жевал бы лучше этот "экономист".

никто никому еще не возместил.

до мартв следующего года еще дожить надо.