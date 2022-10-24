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≡ «Как бы бюджет не порвался». Пенсионные накопления казахстанцев съедает инфляция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45362
«Как бы бюджет не порвался». Пенсионные накопления казахстанцев съедает инфляция
Отправлено: 24.10.22 - 14:21
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Пенсионные накопления казахстанцев съедает инфляция — ЕНПФ показывает доходность за девять месяцев на уровне 5,3 процента, но инфляция за этот период — уже 15,4 процента. В составлении инфляционных показателей есть предмет спора. Эксперты считают, что в правительстве могут манипулировать данными.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11678
Re: «Как бы бюджет не порвался». Пенсионные накопления...
Отправлено: 24.10.22 - 14:21
#1
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Ваша инфляция съедает не только мои пенсионые накопления. Но и мою зарплату, мои депозиты, мои накопления под подушкой. Сначало разберитесь с экономикой. Че зря что ли кучу болашаковцев обучили в Европах?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18336
Re: «Как бы бюджет не порвался». Пенсионные накопления...
Отправлено: 24.10.22 - 14:56
#2
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///А с учетом того, что мы недавно возместили по депозитам ставку — тем, кто держал в тенге год, тем возместили ставку где-то на 350 миллиардов, — ситуация сложная. Как бы бюджет не порвался от этого, — говорит экономист Эльдар Шамсутдинов.///

жевал бы лучше этот "экономист".
никто никому еще не возместил.
до мартв следующего года еще дожить надо.
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