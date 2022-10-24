Отправлено: - 14:35

Теперь каждый казахстанец может дотронуться до него рукой и сделать фотографию на память.

Цитата:вы для начало туда дорогу проложите и тогда возможно каждый казахстанец захочет приехать и притронутся к этому шедевру. Похожий на пенис