В стране началась кампания по выборам президента РК. Вызвала ли она всплеск активности у электората? Что-то не ощущается. Ринулись ли потенциальные претенденты потягаться с Токаевым? После некоторой паузы объявились аж 112 персон, шесть из которых дошли до финала . Но есть подозрение, что их заставили сверху сделать этот шаг. Читать новость
"Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса"
Показали свое истинное лицо господа из «Ак жола» и товарищи из НПК, до сих пор как бы намекавшие, что они являются оппозицией нынешней
Товарищ Денисов разве не являлся членом данной партии в которой он намекал что он якобы оппозиция?)) Цитата:
Партия объединила в свое время граждан с коммунистической ориентацией
О как! Это так оказывается называется? А что вполне логично Ведь члены этой партии с данной ориентацией парады проводили по городам. Всем навязывали свои ценности. Мандатами трясли перед детьми,которых впрочем ещё и активно вовлекали в свою ориентацию. Новояз и термины придумали понятные только членам с этой ориентацией. Боже да у них даже главный кумир которого слушали и обожали миллионы людей был со жгучими усами) И они везде по миру требовали что к тем у кого данная ориентация относились также как и к остальным членам общества)) Цитата:
Вообще-то, по «Википедии», важнейшая цель политической партии - завоевание государственной власти и активное влияние на политику государства
Мммм Википедия!)) Поэтому наверно в тоталитарном США всего две партии которые каждые 4 года захватывают власть,занимают вокзалы,мосты,почту,телеграф и зимний дворец)
Я может, крамольную мысль выскажу, мне лично Мухтар Аблязов совершенно не нужен, я не хочу опять революционных ситуаций, да и программы у него нет. всё построено просто на отрицании, критике существующей власти. А что будет потом, опять всё туманно, я понимаю Аблязов гений,деньги из воздуха может сделать, но деньги из воздуха для целой страны?, опять революционной ситуацией попахивает
".победит" Токаев, с 60-70% натянутыми голосами "за"; между остальными клоунами АП разделит максимум 10 %; и 20 % - наберёт кандидат "против всех" - вот и вся демократия.
И зачем автор вытаскивает "нафталинных" и замаранных с головы до ног членов ДВК, которые днём, якобы - оппозиционеры правящему режиму; вечером в светской тусовке с Даригой, Тимуром, Сатыбалды, Алиёй - бизнесмены и партнёры по гос.закупкам и тендерам.
Ежели президент №2,Токаев, обьявил о якобы Новом Казахстане - то и люди должны прийти : - новые, голодные, с горящими глазами и без красных пиджаков и толстых цепей на шее и без болтов на пальцах.
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