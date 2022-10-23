Отправлено: - 19:19

Показали свое истинное лицо господа из «Ак жола» и товарищи из НПК, до сих пор как бы намекавшие, что они являются оппозицией нынешней

Партия объединила в свое время граждан с коммунистической ориентацией

Вообще-то, по «Википедии», важнейшая цель политической партии - завоевание государственной власти и активное влияние на политику государства

Цитата:Товарищ Денисов разве не являлся членом данной партии в которой он намекал что он якобы оппозиция?))Цитата:О как!Это так оказывается называется?А что вполне логичноВедь члены этой партии с данной ориентацией парады проводили по городам. Всем навязывали свои ценности. Мандатами трясли перед детьми,которых впрочем ещё и активно вовлекали в свою ориентацию.Новояз и термины придумали понятные только членам с этой ориентацией.Боже да у них даже главный кумир которого слушали и обожали миллионы людей был со жгучими усами)И они везде по миру требовали что к тем у кого данная ориентация относились также как и к остальным членам общества))Цитата:Мммм Википедия!))Поэтому наверно в тоталитарном США всего две партии которые каждые 4 года захватывают власть,занимают вокзалы,мосты,почту,телеграф и зимний дворец)