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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45358
Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 09:28
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В стране началась кампания по выборам президента РК. Вызвала ли она всплеск активности у электората? Что-то не ощущается. Ринулись ли потенциальные претенденты потягаться с Токаевым? После некоторой паузы объявились аж 112 персон, шесть из которых дошли до финала . Но есть подозрение, что их заставили сверху сделать этот шаг.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18331
Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 09:28
#1
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ничего поделать нельзя.
как сказал в свое время Назарбаев,
чтобы было как у них, надо завезти 18 миллионов россиян
вроде.
и спрашивал, где я вам столько возьму

[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 09:37]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
397
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 09:54
#2
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миром правит капитал, патриотизм и идея о процветании государства никому не интересны
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3468
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 11:01
#3
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Вчера на площадке Elmedia, смотрел интервью Г.Ергалиевой с П.Своик. Так, на мой взгляд предложения Петра Владимировича, по ссылке ниже на видео (1 час 25 минут), в перспективе актуальные.

Подробнее здесь:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
895
Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 11:26
#4
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"Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11671
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 11:31
#5
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Незнаю как вы господа а я пойду голосовать за Жигули. Практично и надёжно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19334
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 11:38
#6
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Цитата:
Впрочем, о чем это я?


Действительно, о чем это вы?
За 30 лет правления Назарбаева о чем то говорили, говорили и даже писали, но о чем вот?
Кто вспомнит?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
798
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 14:42
#7
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Джакишева не надо в политику, он на своём месте, к весне обещал энергетическую. революцию, если даст доработать нефтяное лобби
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13135
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 19:19
#8
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Цитата:
Показали свое истинное лицо господа из «Ак жола» и товарищи из НПК, до сих пор как бы намекавшие, что они являются оппозицией нынешней

Товарищ Денисов разве не являлся членом данной партии в которой он намекал что он якобы оппозиция?))
Цитата:
Партия объединила в свое время граждан с коммунистической ориентацией

О как!
Это так оказывается называется?
А что вполне логично
Ведь члены этой партии с данной ориентацией парады проводили по городам. Всем навязывали свои ценности. Мандатами трясли перед детьми,которых впрочем ещё и активно вовлекали в свою ориентацию.
Новояз и термины придумали понятные только членам с этой ориентацией.
Боже да у них даже главный кумир которого слушали и обожали миллионы людей был со жгучими усами)
И они везде по миру требовали что к тем у кого данная ориентация относились также как и к остальным членам общества))
Цитата:
Вообще-то, по «Википедии», важнейшая цель политической партии - завоевание государственной власти и активное влияние на политику государства

Мммм Википедия!))
Поэтому наверно в тоталитарном США всего две партии которые каждые 4 года захватывают власть,занимают вокзалы,мосты,почту,телеграф и зимний дворец)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
798
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 20:26
#9
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Я может, крамольную мысль выскажу, мне лично Мухтар Аблязов совершенно не нужен, я не хочу опять революционных ситуаций, да и программы у него нет. всё построено просто на отрицании, критике существующей власти. А что будет потом, опять всё туманно, я понимаю Аблязов гений,деньги из воздуха может сделать, но деньги из воздуха для целой страны?, опять революционной ситуацией попахивает
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3338
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 23.10.22 - 20:36
#10
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".победит" Токаев, с 60-70% натянутыми голосами "за"; между остальными клоунами АП разделит максимум 10 %; и 20 % - наберёт кандидат "против всех" - вот и вся демократия.

И зачем автор вытаскивает "нафталинных" и замаранных с головы до ног членов ДВК, которые днём, якобы - оппозиционеры правящему режиму; вечером в светской тусовке с Даригой, Тимуром, Сатыбалды, Алиёй - бизнесмены и партнёры по гос.закупкам и тендерам.

Ежели президент №2,Токаев, обьявил о якобы Новом Казахстане - то и люди должны прийти : - новые, голодные, с горящими глазами и без красных пиджаков и толстых цепей на шее и без болтов на пальцах.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
528
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Это демократия, сэр...
Отправлено: 24.10.22 - 10:06
#11
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Ну и списочек...
Предприниматели, воры, приспособленцы.. в одной компании.
Кото-то из них может и обидеться...
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