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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
895
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.22 - 16:14
#2881
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Цитата:
alex_60:
у кого такой ник?

у кого ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 08:56
#2882
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Цитата:
YESNO:
у кого ?


это загадка.
ее надо разгадывать, а вопросы задавать.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 14:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 14:52
#2883
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Цитата:
alex_60:
загадка да-нет. у кого такой ник?


подсказку даю
да - YES
нет- NO
по английски.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 14:56
#2884
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//Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам по поводу ложных сообщений о якобы согласованных митингах 24 и 25 октября. Обращение опубликовано на официальном сайте Генеральной прокуратуры.///

не знали люди что планируются митинги, теперь будут знать.
как все наоборот делается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 20:56
#2885
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//Полиция Дубая меняет споркары Lamborghini на китайский "Красный флаг"
+++В Объединенных Арабских Эмиратах полиция меняет служебные спорткары на китайские автомобили.
Первым китайцем на службе в дубайской полиции стал кроссовер на электротяге Hongqi E-HS9.
Он заменил купе Lamborghini Aventador LP700-4 образца 2011 года.
От своего предшественника флагман Hongqi ("Хундцы" или "Хунци"),
что переводится с китайского как "Красный флаг" или "Красное знамя", унаследовал престижный регистрационный номер 8.
Электромобиль Hongqi E-HS9 должен помочь дорожной полиции Дубая в достижении "стратегической цели по обеспечению безопасности на дорогах".
А полиция Дубая, подчеркнул генерал-майор Халил Аль-Мансури,
"всегда стремилась пополнить свой автопарксамыми эффективными, новейшими моделями транспортных средствами///

комментарий в следующем посте.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 20:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 20:58
#2886
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Си Цзиньпин был вновь избран в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок. Ему предстоит управлять страной последующие пять лет,

нам бы таких коммунистов.
может на алиэкспресе заказать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:00
#2887
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раз с сингапуром
не получилось.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 21:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:04
#2888
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//Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину, недавно избранному в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок. ///

через месяц обратку получит.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11671
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:28
#2889
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Живёт в беларусском Полесье. Кудесница Алеся. Там птицы кричат , останься со мной Алеся.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11671
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:35
#2890
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Вы шумите. А я лягу прилягу . Невероятно красивые песни!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:42
#2891
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Цитата:
Vit:
Живёт в беларусском Полесье


сестра жены в Пружанах живет.
я там правда один раз был.
Жена чаще,с детьми.
когдв из Германии в Кустанай ехали с другом на двух машинах. после Бреста
заехали вечером, в баню пошли, водки попили норм, уторо встали и поехали на Москву. без задних мыслей.и проблем.
сейчас в Кустанае после пива вечером
за руль утром опасно садиться.
с такими полициясы.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 21:46]
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 22:12
#2892
Комментарий проходит проверку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 22:15
#2893
Комментарий проходит проверку.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
895
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 23:03
#2894
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Цитата:
alex_60:
да - YES нет- NO по английски.

Это один человек или два?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.10.22 - 00:13
#2895
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про кошек.
корм и тд.
британцев и прочих немерено.
подавай им хиллс, роял канин, проплан.
которые сейчас дороже мяса.
а другое они не едят.
магазин светофор неподолеку открылся.
смотрю корм для кошек.
элит супер люкс класс.
Производство Актюбинск.
недорого.
что то насторожило.

[Исправлено: alex_60, 24.10.2022 - 00:22]
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