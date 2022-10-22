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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Y
(Полноправные пользователи)
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- 895
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.22 - 16:14
Цитата:
у кого ?
alex_60:
у кого такой ник?
у кого такой ник?
у кого ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 08:56
Цитата:
это загадка.
ее надо разгадывать, а вопросы задавать.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 14:50]
YESNO:
у кого ?
у кого ?
это загадка.
ее надо разгадывать, а вопросы задавать.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 14:50]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 14:52
Цитата:
подсказку даю
да - YES
нет- NO
по английски.
alex_60:
загадка да-нет. у кого такой ник?
загадка да-нет. у кого такой ник?
подсказку даю
да - YES
нет- NO
по английски.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 14:56
//Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам по поводу ложных сообщений о якобы согласованных митингах 24 и 25 октября. Обращение опубликовано на официальном сайте Генеральной прокуратуры.///
не знали люди что планируются митинги, теперь будут знать.
как все наоборот делается.
не знали люди что планируются митинги, теперь будут знать.
как все наоборот делается.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 20:56
//Полиция Дубая меняет споркары Lamborghini на китайский "Красный флаг"
+++В Объединенных Арабских Эмиратах полиция меняет служебные спорткары на китайские автомобили.
Первым китайцем на службе в дубайской полиции стал кроссовер на электротяге Hongqi E-HS9.
Он заменил купе Lamborghini Aventador LP700-4 образца 2011 года.
От своего предшественника флагман Hongqi ("Хундцы" или "Хунци"),
что переводится с китайского как "Красный флаг" или "Красное знамя", унаследовал престижный регистрационный номер 8.
Электромобиль Hongqi E-HS9 должен помочь дорожной полиции Дубая в достижении "стратегической цели по обеспечению безопасности на дорогах".
А полиция Дубая, подчеркнул генерал-майор Халил Аль-Мансури,
"всегда стремилась пополнить свой автопарксамыми эффективными, новейшими моделями транспортных средствами///
комментарий в следующем посте.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 20:59]
+++В Объединенных Арабских Эмиратах полиция меняет служебные спорткары на китайские автомобили.
Первым китайцем на службе в дубайской полиции стал кроссовер на электротяге Hongqi E-HS9.
Он заменил купе Lamborghini Aventador LP700-4 образца 2011 года.
От своего предшественника флагман Hongqi ("Хундцы" или "Хунци"),
что переводится с китайского как "Красный флаг" или "Красное знамя", унаследовал престижный регистрационный номер 8.
Электромобиль Hongqi E-HS9 должен помочь дорожной полиции Дубая в достижении "стратегической цели по обеспечению безопасности на дорогах".
А полиция Дубая, подчеркнул генерал-майор Халил Аль-Мансури,
"всегда стремилась пополнить свой автопарксамыми эффективными, новейшими моделями транспортных средствами///
комментарий в следующем посте.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 20:59]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 20:58
Си Цзиньпин был вновь избран в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок. Ему предстоит управлять страной последующие пять лет,
нам бы таких коммунистов.
может на алиэкспресе заказать.
нам бы таких коммунистов.
может на алиэкспресе заказать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:00
раз с сингапуром
не получилось.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 21:01]
не получилось.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 21:01]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:04
//Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину, недавно избранному в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок. ///
через месяц обратку получит.
через месяц обратку получит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:28
Живёт в беларусском Полесье. Кудесница Алеся. Там птицы кричат , останься со мной Алеся.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:35
Вы шумите. А я лягу прилягу . Невероятно красивые песни!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 21:42
Цитата:
сестра жены в Пружанах живет.
я там правда один раз был.
Жена чаще,с детьми.
когдв из Германии в Кустанай ехали с другом на двух машинах. после Бреста
заехали вечером, в баню пошли, водки попили норм, уторо встали и поехали на Москву. без задних мыслей.и проблем.
сейчас в Кустанае после пива вечером
за руль утром опасно садиться.
с такими полициясы.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 21:46]
Vit:
Живёт в беларусском Полесье
Живёт в беларусском Полесье
сестра жены в Пружанах живет.
я там правда один раз был.
Жена чаще,с детьми.
когдв из Германии в Кустанай ехали с другом на двух машинах. после Бреста
заехали вечером, в баню пошли, водки попили норм, уторо встали и поехали на Москву. без задних мыслей.и проблем.
сейчас в Кустанае после пива вечером
за руль утром опасно садиться.
с такими полициясы.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2022 - 21:46]
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 22:12
Комментарий проходит проверку.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 22:15
Комментарий проходит проверку.
Y
(Полноправные пользователи)
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- 22.05.12
- Сообщений:
- 895
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.22 - 23:03
Цитата:
Это один человек или два?
alex_60:
да - YES нет- NO по английски.
да - YES нет- NO по английски.
Это один человек или два?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.10.22 - 00:13
про кошек.
корм и тд.
британцев и прочих немерено.
подавай им хиллс, роял канин, проплан.
которые сейчас дороже мяса.
а другое они не едят.
магазин светофор неподолеку открылся.
смотрю корм для кошек.
элит супер люкс класс.
Производство Актюбинск.
недорого.
что то насторожило.
[Исправлено: alex_60, 24.10.2022 - 00:22]
корм и тд.
британцев и прочих немерено.
подавай им хиллс, роял канин, проплан.
которые сейчас дороже мяса.
а другое они не едят.
магазин светофор неподолеку открылся.
смотрю корм для кошек.
элит супер люкс класс.
Производство Актюбинск.
недорого.
что то насторожило.
[Исправлено: alex_60, 24.10.2022 - 00:22]
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