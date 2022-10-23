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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:39
#7711
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Цитата:
Vit:
Класно. Пр

Да, хочется чтоб так было иногда хотя бы..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11664
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:40
#7712
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Главное Амира не обдели. Мужик должен кушать .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:40
#7713
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Чаепитие..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:41
#7714
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Цитата:
drakon:
Что с Амиркой?...

Простыл, целыми днями на горке же был, после садика, часами, мы промерзали с кухаркой..
Он наверно тоже.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:44
#7715
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Чай пью с самовара..

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11664
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:46
#7716
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Цитата:
111:

Давай лечи. Если надо лекарство, звони. Че смогу то найду. Дети это святое.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:50
#7717
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Ну и куда же без танцев..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:51
#7718
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Цитата:
Vit:
Давай лечи.

Спасибо
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:52
#7719
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Танцы..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:53
#7720
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Горячий чай..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:57
#7721
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На таких вот березовых дровах, не береза для плова шла тоже.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 15:59
#7722
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Ну вот в принципе и все..

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11664
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 16:03
#7723
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Цитата:
111:
А че это за девушка в зелёном немного правей от центра танцует и мне рукой машит? Чет она мне понравилась Как её зовут? Сексуальные у неё очки
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 16:11
#7724
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Цитата:
Vit:
А че это за девушка в

Это жена олигарха нашего..
Наши жены дружат
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.10.22 - 16:12
#7725
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Мда, у ребенка 40 градусов, говорю сбивай..
Ибуфен дали..
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