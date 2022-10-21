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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18304
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 13:35
#391
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Цитата:
abaika95:
alex

Цитата:
abaika95:
от alex


что хотел?
еще про СССР рассказать?

[Исправлено: alex_60, 21.10.2022 - 15:46]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18304
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 18:25
#392
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как распознать идиота.
практические советы.

1.. Грубость и/или отсутствие каких-либо обоснований фактических или логических при даче ответа или утверждении чего-либо

Примеры:Все, что ты говоришь — фигня и ерунда! Россия ввела войска на Украину и не смей утверждать обратное! Я встречу и зарублю тебя топором!
.2. Попытка убеждения оппонента не логическими доводами и фактами, а через повторение бездоказательного утверждения

Пример
А Сталин, между прочим, еврей и агент Моссада во Второй мировой, его задачей было установить мировое господство красных масонов,

3.. Необоснованные обобщения и экстраполяция

пример
Когда некто в ответ на статистическое исследование, которое показывает, что средний уровень жизни на Украине выше, чем, например, в России заявляет- Вранье! Я в России был и там у меня бомж деньги на еду клянчил! Разве это высокий уровень жизни?!А вот на Украине у меня брат живет и у него своя вилла, машина «Ягуар» и вообще он чуть ли не миллионер! Так что врет все ваша статистика про то, что на Украине уровень жизни ниже, чем в России!»

4.. Попытка привлечения аргументов для опровержения или подтверждения утверждений из области, не являющейся предметом дискуссии

Пример:Некто скажем в дискуссии о том в какой стране средний уровень жизни выше заявляет— Вот Вы утверждаете, что в России уровень жизни выше, чем в Сомали на Украине. А Россия, между прочим, в Афганистан войска ввела! И там куча людей погибла! и т.п.

5.. Попытка привлечения аргументов для опровержения или подтверждения утверждений из области, не являющейся предметом дискуссии

Пример:Некто скажем в дискуссии о том в какой стране средний уровень жизни выше заявляет— Вот Вы утверждаете, что в России уровень жизни выше, чем в Сомали на Украине. А Россия, между прочим, в Афганистан войска ввела! И там куча людей погибла! и т.п.

6.. Неспособность к логическим рассуждениям, а также понимания и исправления логических ошибок в своих доводах, даже если на них прямо указывается оппонентами

Пример:Некто проводит эксперимент на дрессированной собаке. По его команде «Ко мне!» она подбегает к экспериментатору. Затем он ампутирует ей ноги и снова командует «Ко мне!» собака остается неподвижной и на этом основании экспериментатор делает вывод, что органы слуха у собаки находятся на ногах и если ей ампутировать ноги, то собака глохнет.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2022 - 19:20]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18304
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 19:14
#393
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NB Что еще следует помнить, дискутируя с идиотомКак правило, идиот считает, что победил в дискуссии, если вы первым перестаете с ним дискутировать, т.е. отвечать на его идиотские высказывания и опровергать их.А вы таки с большой вероятностью перестанете делать это первым в силу закона, который гласит —Высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение и более того, иногда это опровержение вообще невозможно.Чтобы понять, почему это так следует обратиться к знаменитому «Чайнику Рассела». В 1952 году Рассел писал:«Если я предположу, что между Землёй и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть моё утверждение, особенно если я аккуратно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже самыми мощнейшими телескопами»Вы представляете, каких усилий потребует опровержение подобного утверждения и что на современном уровне технического развития данное опровержение вообще невозможно осуществить?И даже в тех случаях, когда опровержение возможно, оно требует несопоставимо чудовищных усилий по сравнению с усилиями требующимися для осуществления идиотского высказывания, которое требуется опровергнуть.Поэтому вариант, что вы просто физически не сможете опровергнуть высказывание своего оппонента-идиота и вынуждены будете прекратить дискуссию очень даже возможен.И вам абсолютно не поможет, если вы решите потребовать от оппонента-идиота, чтобы он сам доказал истинность своего бредового утверждения т.к. он элементарно в доказательство своего бредового утверждения приведет столь же бредовые рассуждения и доказательства, а это в свою очередь означает, что вам придется опровергать и их.И это уже не говоря о том, что идиот с легкостью может воспользоваться методом, упомянутым мной во втором признаке идиотизма т.е. постоянным повторением (иногда слегка видоизмененным) своих уже опровергнутых утверждений.Исходя из этого, идиот согласно своим критериям победы всегда одержит над вами верх в дискуссии.А потому не лучше ли выявив идиота с помощью приведенных выше признаков сразу же послать его куда подальше?Так вы сэкономите очень много времени и сил.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18304
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 19:21
#394
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18304
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 20:40
#395
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итожим
. идиоты на форуме всем известны.
у них даже есть своя ветка.
общаться с ними или нет каждый решает сам.
но имейте виду в кого вы при этом превращаетесь
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18304
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 21:17
#396
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Цитата:
alex_60:
итожим . идиоты на форуме всем известны. у них даже есть своя ветка. общаться с ними или нет каждый решает сам. но имейте виду в кого вы при этом превращаетесь


ну а идиот+нацик то это описать
словами трудно.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2022 - 21:21]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18304
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 22:10
#397
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Цитата:
alex_60:
как распознать идиота. практические советы.


пост 392.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
982
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.22 - 22:13
#398
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Цитата:
alex_60:
пост 392.

Да читал! Иногда как и Гоге, скучно - вот и развлекаемся. :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3216
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.22 - 10:16
#399
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Цитата:
Эл-починно:
! Иногда как и Гоге, скучно - вот и развлекаемся.


А умно ли "развлекаться" там, где всерьёз ведётся кропотливая работа по разжиганию и разделению?
Может, умнее игнорить?

[Исправлено: таноми52, 22.10.2022 - 10:17]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3216
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.22 - 10:19
#400
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Куратор темы куда-то пропал. Не подкидывает интересного, не стимулирует мысль :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3216
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.22 - 10:28
#401
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Вот, кстати к теме "Костанайские евреи отметили Суккот"
Вот что пишет Андрей Миллер - писатель, популяризатор истории, по образованию инженер-ракетостроитель. Специалист по "золотому веку" Испании и Конкисте:
"Лично по моим ощущениям (как еврея) еврейство в принципе построено на противопоставлении себя окружающим, на создании замкнутой общины в окружении иного общества. Поэтому антисемитизм в него заложен как бы изначально и более того — он необходим для того, чтобы евреи продолжали ощущать себя единым народом, а не начинали делиться на фракции между собой (что они охотно делают в Израиле — как раз в условиях, когде все вокруг евреи). В общем, лично моё мнение — еврейство неотделимо от антисемитизма и наоборот, эти проблемы возникают потому, что евреи таковы, каковы есть. И наоборот: именно эти проблемы позволяют евреям оставаться самими собой. Потому что иначе народ, большую часть своей истории не имевший своей земли, давным-давно растворился бы в других"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17387
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.22 - 10:44
#402
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Цитата:
таноми52:
В общем, лично моё мнение — еврейство неотделимо от антисемитизма

Как русские неотделимы от русофобии :lol: только тут есть один нюанс - весь запад так обожает украинцев и недолюбливает русских, но при этом они их не могут различить :lol: еврея хотя бы по прикиду и косичкам видно. На ютубе попалось видео как казах обьясняет что он ни за тех ни за других, потому что не только он их отличить не может, но они и сами друг друга отличить не могут. Раздень их - и война закончится. Воюет одна военная форма с другой.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
982
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.22 - 10:45
#403
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Цитата:
таноми52:
Может, умнее игнорить?

Один умный человек сказал -
//«Более умный всегда уступает», — какая великая мысль! Она объясняет, почему в мире господствует глупость. Мария фон Эбнер-Эшенбах (100+)// :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11641
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.22 - 10:51
#404
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Цитата:
Эл-починно:
Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать, то получим марика
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6913
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 00:37
#405
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Цитата:
Эл-починно:
Иногда как и Гоге

---Не , мне уже надоел этот бред сивой к,,,.
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