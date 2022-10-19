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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
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