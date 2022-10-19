Отправлено: - 00:29

yudjin:

Вот ответьте мне, вы что всё до русских доё...? Почему до азербайджанцев, немцев, грузинов, украинцев, белорусов, киргизов, армян, цыган,

yudjin:

Пыс.Пыс. Я не русский.

Цитата:Грузиновы и киргизовы не выпячивают свое незнание языка страны проживания как нечто вызывающееВот мол нате вам,мы не знаем ваш казаховский язык и знать не хотим,и украинский учить не будем и латышовский!! Зачем нам? Мы же русские назло всему миру!!Вот им логично и отвечают ну и езжайте тогда туда чтоже вы тут понтите? И они почему-то обижаются и откуда не едут особенно из Прибалтики))А в это время грузиновы и киргизовы учат все языки чтобы нормально сосуществовать,торговать и взаимодействовать.Потомучто как мне кажется Грузины древний гордый многочисленный народ поэтому они могут себе позволить выучить языки кроме своего,не обеднеют,а русские по всей видимости малый вымирающий народ,и поэтому они так и держатся за свой язык))Цитата:А кто же ты? Неужто эстонец??Потомучто Белорусов и Украинцев официально как нации нет пишут тут российские политологиВы просто русские которых запад пытается оторвать от России))