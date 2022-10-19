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≡ Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 12:49
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Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13129
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 20.10.22 - 00:29
#105
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Цитата:
yudjin:
Вот ответьте мне, вы что всё до русских доё...? Почему до азербайджанцев, немцев, грузинов, украинцев, белорусов, киргизов, армян, цыган,

Грузиновы и киргизовы не выпячивают свое незнание языка страны проживания как нечто вызывающее
Вот мол нате вам,мы не знаем ваш казаховский язык и знать не хотим,и украинский учить не будем и латышовский!! Зачем нам? Мы же русские назло всему миру!!
Вот им логично и отвечают ну и езжайте тогда туда чтоже вы тут понтите? И они почему-то обижаются и откуда не едут особенно из Прибалтики))
А в это время грузиновы и киргизовы учат все языки чтобы нормально сосуществовать,торговать и взаимодействовать.Потомучто как мне кажется Грузины древний гордый многочисленный народ поэтому они могут себе позволить выучить языки кроме своего,не обеднеют,а русские по всей видимости малый вымирающий народ,и поэтому они так и держатся за свой язык))
Цитата:
yudjin:
Пыс.Пыс. Я не русский.

А кто же ты? Неужто эстонец??
Потомучто Белорусов и Украинцев официально как нации нет пишут тут российские политологи
Вы просто русские которых запад пытается оторвать от России))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17381
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 20.10.22 - 01:06
#106
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Цитата:
abaika95:
Грузиновы и киргизовы не выпячивают свое незнание языка страны проживания

Ну я бы не стал на вашем месте это утверждать. Есть видео про грузинский ресторан в КЗ, надеюсь помните ;-)
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