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≡ Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский облмаслихат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский облмаслихат
Отправлено: 17.10.22 - 18:52
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Теперь в области есть правовые основания для открытия специализированных пунктов, где будет предусмотрен комплекс мероприятий по содержанию, кормлению, осмотру и при необходимости умерщвлению животных.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3335
Re: Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский...
Отправлено: 17.10.22 - 18:52
#1
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В подьезде нашего дома, в м-не "Жана Кала", очень много владельцев домашних собак и я часто вижу их прогуливающих с собаками по двору или по улице, особенно в ранние или в поздние часы; но НИКОГДА не видел ни одного владельца с ПАКЕТОМ и СОВКОМ для уборки какашек от своих собак, наоборот: они видят что их собаки СРУТ под кусты, на тротуаре и специально ждут пока те НАСРУТСЯ в местах общего пользования.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19112
Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский облмаслихат
Отправлено: 17.10.22 - 20:01
#2
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Цитата:
ACROS:
но НИКОГДА не видел ни одного владельца с ПАКЕТОМ и СОВКОМ

Не видел, потому что у жильцов вашего самого элитного дома в Костанае есть у каждого те, кому они за это платят..
Ну я элементарно бы давал в месяц пару штук дворнику за небольшое беспокойство..
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4282
Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский облмаслихат
Отправлено: 18.10.22 - 02:18
#3
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Они же выводят питомцев именно для того, чтобы те какали и писили, а не для того, чтобы за ними убирать!)))
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
933
Re: Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский...
Отправлено: 18.10.22 - 14:08
#4
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А насчет овец и коров, которые посреди города ходят кто нибудь вспомнил? У нас в микрорайоне есть "фермеры", которые по сотне голов овец держат, лошадей,КРС и даже верблюды и еще права качают, за то что мы их гоняем. В полицию обращались, те кроме как на обещания больше ни на что не способны. Всю растительность, включая деревья уничтожают
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1620
Re: Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский...
Отправлено: 20.10.22 - 00:31
#5
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Цитата:
Кроме обозначенных норм, областные депутаты также единогласно утвердили Правила содержания и выгула домашних животных в Костанайской области

Я на Адилете не нашла, дайте ссыль, пожалуйста. Старые правила уже с пометкой "утративший силу".
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