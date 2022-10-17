Отправлено: - 20:01

ACROS:

но НИКОГДА не видел ни одного владельца с ПАКЕТОМ и СОВКОМ

Цитата:Не видел, потому что у жильцов вашего самого элитного дома в Костанае есть у каждого те, кому они за это платят..Ну я элементарно бы давал в месяц пару штук дворнику за небольшое беспокойство..