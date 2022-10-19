Отправлено: - 22:52

Don Julio:

Чото я себе слабо представляю, чтобы просвещённый и поликультурный, яш надеюсь вы со мной согласитесь, американец или немец, бегал по Чайнатауну или турецкому кварталу, требуя чтобы его обслуживали на американском языке. И да, интересно, сколько процентов американцев, знает больше чем свой американский язык?

Цитата:Вы предлагаете ограничится знанием только государственного языка-казахоязычным гражданам и русского русскоязычным гражданам. В настоящее время достаточно регионов, где коренного населения более 90-95%. Со временем коренного населения будет 80-90%, пусть будут полиязычными. Вся страна монокультурной и моноязычной никогда не станет, молодёжь поедет в ту-же Астану или Алматы и зарубежные страны учиться, последним нужно знание международного языка-английского. Американцам повезло-используют в обиходе язык международного общения.