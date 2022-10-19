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≡ Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 12:49
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Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
961
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:51
#90
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Цитата:
111:
Ну однозначно, не с теми, кто убежал в страны Нато и пытается нас учить, как жить, и какой язык учить.. Намек надеюсь понятен?

Это уже политика... Ты статью читал? :lol: Цитата:
NG.kz:
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр

:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19112
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:51
#91
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Цитата:
electro:
извини чел.

Не извиняю.
Раз Токаев выступил, о развитии госязыка, то должно быть и развитие..
На любом сайте, те, кто говорит по казахски, обязаны будут предоставить площадку и на казахском государственном языке .
Эти меры уже прорабатываются..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17381
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:51
#92
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Цитата:
111:
А вот это то вот, чуть позже будем требовать в правилах. Еще не вечер..

Все, я побежал за попкорном :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3462
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:52
#93
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Цитата:
Don Julio:
Чото я себе слабо представляю, чтобы просвещённый и поликультурный, яш надеюсь вы со мной согласитесь, американец или немец, бегал по Чайнатауну или турецкому кварталу, требуя чтобы его обслуживали на американском языке. И да, интересно, сколько процентов американцев, знает больше чем свой американский язык?


Вы предлагаете ограничится знанием только государственного языка-казахоязычным гражданам и русского русскоязычным гражданам. В настоящее время достаточно регионов, где коренного населения более 90-95%. Со временем коренного населения будет 80-90%, пусть будут полиязычными. Вся страна монокультурной и моноязычной никогда не станет, молодёжь поедет в ту-же Астану или Алматы и зарубежные страны учиться, последним нужно знание международного языка-английского. Американцам повезло-используют в обиходе язык международного общения.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
939
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:54
#94
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дополню:
открой ресурс
біздің газет
со своими комментами делов-то
логично?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17381
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:56
#95
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Цитата:
electro:
открой ресурс біздің газет со своими комментами делов-то логично?

Так 111-му прийдется сначала язык выучить, а потом ресурсы открывать :lol: А он не учит))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19112
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:56
#96
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Цитата:
electro:
дополню: открой ресурс біздің газет

Ты уверен, что мы тут останемся?
То есть ты хочешь сказать, что будешь жить вечно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17381
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:58
#97
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Цитата:
111:
Ты уверен, что мы тут останемся? То есть ты хочешь сказать, что будешь жить вечно?

Вот именно. Зачем учить ЗДЕСЬ то что не пригодится ТАМ :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19112
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 23:01
#98
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Цитата:
maxsaf:
Вот именно. Зачем учить ЗДЕСЬ то что не пригодится ТАМ

Я тебе это разве соазу не озвучивал, про нас, динозавров, которые профукали свою Родину и нашли в разных частях света, кому поклониться и чей язык учить?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
939
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 23:02
#99
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Цитата:
Ты уверен, что мы тут останемся? То есть ты хочешь сказать, что будешь жить вечно? Источник:

1. мы? это кто?
2. ты мне угрожаешь? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19112
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 23:06
#100
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Цитата:
electro:
мы? это кто? 2. ты мне угрожаешь?

Хех..мы -Динозавры, оставшиеся после советского Союза.
И второе..
С какого перепуга я взял на себя ответственность роль Бога?
По моему физическая смерть придет именно по его воле, не по моей..
А вот НГ будет жить вечно..
Как и Ленинский Путь..
Это как то мешает твоему восприятию Жизни, как таковой?
Какие Угрозы, брат по несчастью?

[Исправлено: 111, 19.10.2022 - 23:07]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17381
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 23:49
#101
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Цитата:
111:
Хех..мы -Динозавры, оставшиеся после советского Союза.

Ты понимаешь что сейчас этим снимаешь любую ответственность со многих людей, которые извиняются на камеру у Куата Ахметова на канале.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17381
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 20.10.22 - 00:04
#102
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Цитата:
111:
Казахский язык, это государственный же..

Более того, ты обязан оказывать услуги на государственном языке. Сдача хаты в аренду это услуга. Если к тебе обратится казахоязычный гражданин на казахском языке - ты обязан отвечать на казахском, иначе прокуратуре прийдется провести проверку и звпретить тебе твой вид деятельности. ;-) прокуратура, проверьте пожалуйста.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1620
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 20.10.22 - 00:22
#103
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А что никто не докопается до министерства Образования, почему они за 30 лет независимости не обучили русскоговорящих учеников в школах гос языку? Ежегодно школы штампуют выпускников и что? Казахский язык с садика преподают. Какой процент русскоговорящих выпускников школ говорит сносно на казахском языке? Что не спросите у Минкульта, что они сделали для развития гос языка? Может литературу какую до сих пор переводят, техническую, мировых классиков? Может фильмы? Недавно занесло меня попутным ветром в кинотеатр, улыбнули субтитры во время киносеанса, но обьявления все на русском, без перевода. Минкульту за субтитры коп рахмет. Че языковой патруль не сходит к депутатам, министрам, которые не владеют своим родным языком? Кишка тонка? Где вы, псевдопатриоты? Только душка хватает по ТРЦ ходить и теток славянской внешности провоцировать. И да, чем больше вы "казакша сойле" , тем меньше будет отдачи. Нельзя навязывать, отдача идет нехорошая. А вот условия создать, чтобы народ сам захотел владеть госязыком, пожалуйста.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1620
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 20.10.22 - 00:24
#104
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Кстати, что нам говорит Конституция на этот счет. Владеть госязыком это пока только долг или уже обязанность?)))))))
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