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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 12:49
Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент.
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:34
Цитата:
Ну да, иногда лучше промолчать, потому что разгребать тяжело будет
111:
Может вообще не отвечать тогда?
Может вообще не отвечать тогда?
Ну да, иногда лучше промолчать, потому что разгребать тяжело будет
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:36
111
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:36
Цитата:
Он публично выразил желание посещать онлайн курсы. Посоветуй, какие лучше, основываясь на личном опыте
111:
Он тебя попросил? А почему напрямую не обратился ко мне?
Он тебя попросил? А почему напрямую не обратился ко мне?
Он публично выразил желание посещать онлайн курсы. Посоветуй, какие лучше, основываясь на личном опыте
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:37
Цитата:
На этом форуме не прокатит
electro:
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то
На этом форуме не прокатит
(Полноправные пользователи)
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:38
Цитата:
Русский не родной, школу на казахском языке оканчивал.
Зачем гуглить, скорее всего множество значении имеет. В данном случае речь, в части касающейся знания языков. У нас из нескольких специалистов, предположим в сфере связанным с туризмом, скорее всего возьмут на работу, того который знает государственный, английский и русский языки. При этом, не одноязычного и так практически в большинстве случаев, в различных сферах. На счёт обучения в Европе, нужно знание английского языка, если претендент не владеет языком, тогда не пройдёт конкурсный отбор, то есть не конкурентноспособен.
[Исправлено: Kairat stayer, 19.10.2022 - 22:40]
Don Julio:
Понимаю, что русский ваш неродной, но рас уш тусуетесь на русскоязычном сайте, хотя бы погуглите, что означает конкурентноспособный...
Понимаю, что русский ваш неродной, но рас уш тусуетесь на русскоязычном сайте, хотя бы погуглите, что означает конкурентноспособный...
Русский не родной, школу на казахском языке оканчивал.
Зачем гуглить, скорее всего множество значении имеет. В данном случае речь, в части касающейся знания языков. У нас из нескольких специалистов, предположим в сфере связанным с туризмом, скорее всего возьмут на работу, того который знает государственный, английский и русский языки. При этом, не одноязычного и так практически в большинстве случаев, в различных сферах. На счёт обучения в Европе, нужно знание английского языка, если претендент не владеет языком, тогда не пройдёт конкурсный отбор, то есть не конкурентноспособен.
[Исправлено: Kairat stayer, 19.10.2022 - 22:40]
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:39
Цитата:
Это где я так сказал?
По моему это говорят Z-патриоты, что тут зацепились, за свободный сайт на моей Родине, где можно говорить все что хочешь..
Даже тот же Дон произнес, что Путин его президент, живя в Германии..
А скажи он это там?
Отравят жизнь как Юлии Прохоровой .
maxsaf:
А что ты так страны НАТО боишься
А что ты так страны НАТО боишься
Это где я так сказал?
По моему это говорят Z-патриоты, что тут зацепились, за свободный сайт на моей Родине, где можно говорить все что хочешь..
Даже тот же Дон произнес, что Путин его президент, живя в Германии..
А скажи он это там?
Отравят жизнь как Юлии Прохоровой .
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:39
мах
а вдруг чел не знает его?
придется, видать, правила менять.
а вдруг чел не знает его?
придется, видать, правила менять.
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:40
Цитата:
Ко мне?
По моему не очень красиво говорить за кого то, когда он сам этого не знает..
Или вас этому учат США?
[Исправлено: 111, 19.10.2022 - 22:41]
maxsaf:
Он публично выразил желание
Он публично выразил желание
Ко мне?
По моему не очень красиво говорить за кого то, когда он сам этого не знает..
Или вас этому учат США?
[Исправлено: 111, 19.10.2022 - 22:41]
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:40
Цитата:
Не нужно распространять заведомо ложную информацию.
111:
Как ты, Дон, Электрон, изучаете гос языки тех стран, которых типа ненавидите, но вынуждены там жить, потому как сбежали с СССР?
Как ты, Дон, Электрон, изучаете гос языки тех стран, которых типа ненавидите, но вынуждены там жить, потому как сбежали с СССР?
Не нужно распространять заведомо ложную информацию.
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:43
Цитата:
У нас да, это без проблем..
Казахский язык, это государственный же..
electro:
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то
У нас да, это без проблем..
Казахский язык, это государственный же..
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:44
Цитата:
ну...
111:
ну...
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:45
Цитата:
А вот это то вот, чуть позже будем требовать в правилах.
Еще не вечер..
maxsaf:
На этом форуме не прокатит
На этом форуме не прокатит
А вот это то вот, чуть позже будем требовать в правилах.
Еще не вечер..
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:47
Цитата:
И с кем, а главное, как? Если сам не знаешь, общаться тогда тут будешь?
111:
А вот это то вот, чуть позже будем требовать в правилах. Еще не вечер..
А вот это то вот, чуть позже будем требовать в правилах. Еще не вечер..
И с кем, а главное, как? Если сам не знаешь, общаться тогда тут будешь?
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:48
Цитата:
извини чел.
Открой свой ресурс и там требуй.
и делай там что хочешь.
111:
чуть позже будем требовать в правилах.
чуть позже будем требовать в правилах.
извини чел.
Открой свой ресурс и там требуй.
и делай там что хочешь.
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:49
Цитата:
Ну однозначно, не с теми, кто убежал в страны Нато и пытается нас учить, как жить, и какой язык учить..
Намек надеюсь понятен?
Эл-починно:
И с кем, а главное, как?
И с кем, а главное, как?
Ну однозначно, не с теми, кто убежал в страны Нато и пытается нас учить, как жить, и какой язык учить..
Намек надеюсь понятен?
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