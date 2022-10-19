Прогноз на 5 дней
пасмурно+5°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 12:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент.
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17374
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:34
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Может вообще не отвечать тогда?

Ну да, иногда лучше промолчать, потому что разгребать тяжело будет :lol:
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
937
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:36
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
111
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17374
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:36
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он тебя попросил? А почему напрямую не обратился ко мне?

Он публично выразил желание посещать онлайн курсы. Посоветуй, какие лучше, основываясь на личном опыте ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17374
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:37
#78
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то

На этом форуме не прокатит ;-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3461
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:38
#79
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Понимаю, что русский ваш неродной, но рас уш тусуетесь на русскоязычном сайте, хотя бы погуглите, что означает конкурентноспособный...


Русский не родной, школу на казахском языке оканчивал.

Зачем гуглить, скорее всего множество значении имеет. В данном случае речь, в части касающейся знания языков. У нас из нескольких специалистов, предположим в сфере связанным с туризмом, скорее всего возьмут на работу, того который знает государственный, английский и русский языки. При этом, не одноязычного и так практически в большинстве случаев, в различных сферах. На счёт обучения в Европе, нужно знание английского языка, если претендент не владеет языком, тогда не пройдёт конкурсный отбор, то есть не конкурентноспособен.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.10.2022 - 22:40]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19107
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:39
#80
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что ты так страны НАТО боишься

Это где я так сказал?
По моему это говорят Z-патриоты, что тут зацепились, за свободный сайт на моей Родине, где можно говорить все что хочешь..
Даже тот же Дон произнес, что Путин его президент, живя в Германии..
А скажи он это там?
Отравят жизнь как Юлии Прохоровой .
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
937
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:39
#81
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мах
а вдруг чел не знает его?
придется, видать, правила менять.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19107
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:40
#82
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Он публично выразил желание

Ко мне?
По моему не очень красиво говорить за кого то, когда он сам этого не знает..
Или вас этому учат США?

[Исправлено: 111, 19.10.2022 - 22:41]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
959
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:40
#83
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как ты, Дон, Электрон, изучаете гос языки тех стран, которых типа ненавидите, но вынуждены там жить, потому как сбежали с СССР?

Не нужно распространять заведомо ложную информацию. ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19107
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:43
#84
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
общайся-отвечай по-казахски, безпроблем-то

У нас да, это без проблем..
Казахский язык, это государственный же..
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
937
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:44
#85
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

ну...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19107
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:45
#86
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На этом форуме не прокатит

А вот это то вот, чуть позже будем требовать в правилах.
Еще не вечер..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
959
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:47
#87
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А вот это то вот, чуть позже будем требовать в правилах. Еще не вечер..

И с кем, а главное, как? Если сам не знаешь, общаться тогда тут будешь? :lol: 8-)
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
937
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:48
#88
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
чуть позже будем требовать в правилах.

извини чел.
Открой свой ресурс и там требуй.
и делай там что хочешь.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19107
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 22:49
#89
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
И с кем, а главное, как?

Ну однозначно, не с теми, кто убежал в страны Нато и пытается нас учить, как жить, и какой язык учить..
Намек надеюсь понятен?
Профайл
Страница 6 из 7«1...4567»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, drakon, electro, Эл-починно, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS