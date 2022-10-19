Отправлено: - 22:38

Don Julio:

Понимаю, что русский ваш неродной, но рас уш тусуетесь на русскоязычном сайте, хотя бы погуглите, что означает конкурентноспособный...

[Исправлено: Kairat stayer, 19.10.2022 - 22:40]

Цитата:Русский не родной, школу на казахском языке оканчивал.Зачем гуглить, скорее всего множество значении имеет. В данном случае речь, в части касающейся знания языков. У нас из нескольких специалистов, предположим в сфере связанным с туризмом, скорее всего возьмут на работу, того который знает государственный, английский и русский языки. При этом, не одноязычного и так практически в большинстве случаев, в различных сферах. На счёт обучения в Европе, нужно знание английского языка, если претендент не владеет языком, тогда не пройдёт конкурсный отбор, то есть не конкурентноспособен.