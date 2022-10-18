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abaika95:

Тоесть Мозг за 3 минуты до будильника нарисовал мне сценарий чтобы сон закончился звонком и плавно вывел меня из стадии быстрого сна

Цитата:Это типа назад в будущее?Вы какую пилюльку приняли? Не помню точно цвета из матрикса.То есть вы до сих пор в системе?Я вот без будильника просыпаюсь. И мой мозг мне ничего не нарисовывает.