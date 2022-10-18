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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.22 - 00:41
#2821
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Цитата:
abaika95:
Тоесть Мозг за 3 минуты до будильника нарисовал мне сценарий чтобы сон закончился звонком и плавно вывел меня из стадии быстрого сна

Это типа назад в будущее? :lol: Вы какую пилюльку приняли? Не помню точно цвета из матрикса.
То есть вы до сих пор в системе? :lol: Я вот без будильника просыпаюсь. И мой мозг мне ничего не нарисовывает. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
839
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.22 - 19:29
#2822
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Цитата:
maxsaf:
А они нас увидят?)

Цитата:
Близко ли, далеко ли, мало ли, долго ли был он на ярмарке, сено продал, гостинцев купил.
Одной дочери привез шелку синего, другой бархату алого, а Машеньке серебряное блюдечко да наливное яблочко.
Сестры рады-радешеньки. Стали сарафаны шить да над Машенькой посмеиваться:

- Сиди со своим яблочком, дурочка...

Машенька села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, поет-приговаривает:

- Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне и города и поля, покажи мне леса, и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь-матушку.

Вдруг раздался звон серебряный.
Вся горница светом залилась: покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, все луга видны, и полки на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота: ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют. Загляделись сестры, а самих зависть берет.

© Источник: детский портал «Солнышко»
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