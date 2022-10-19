Отправлено: - 18:06

Kairat stayer:

Не устаю себя цитировать, отрывок здесь: Много мыслей приходит на ум, в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке. Родина-начинается с семьи, поэтому уважайте семейные ценности друзья! Сердце с рвением бьётся, когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал. Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь, владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!

таноми52:

! Ваша непосредственность

Цитата:акын, что сказать.язык вижу, язык пою.кстати на казахском 4 куплета,а на русском всего два.с русского на казахский похоже переводил наверное.Цитата:я бы назвал это по другому.