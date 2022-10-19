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≡ Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 12:49
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Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18254
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 18:06
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
Не устаю себя цитировать, отрывок здесь: Много мыслей приходит на ум, в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке. Родина-начинается с семьи, поэтому уважайте семейные ценности друзья! Сердце с рвением бьётся, когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал. Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь, владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!


акын, что сказать.
язык вижу, язык пою.
кстати на казахском 4 куплета,
а на русском всего два.
с русского на казахский похоже переводил наверное.

Цитата:
таноми52:
! Ваша непосредственность

я бы назвал это по другому.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
982
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 19:10
#31
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
758
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 19:34
#32
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Цитата:
таноми52:
Бред, потому что здесь слово "другие" неправомерно, а на счёт украинского и казахского Вам объяснили.

Видимо у нас совершенно разная логика и понимание мира
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