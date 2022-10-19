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Глава государства отметил, что для интенсивного развития страны необходимо знание языков – чем больше разных языков будет знать молодёжь Казахстана, тем больше будет стран, где будущие специалисты смогут учиться и перенимать передовые компетенции, которые потом смогут использовать на благо родной страны. Но в приоритете по-прежнему остаётся развитие и продвижение казахского языка.Всё верно, чем больше языков будет знать молодёжь, тем больше будет конкурентоспособным, не только у нас в стране, но и за рубежом.Всё правильно, почти 5 лет тому назад, в ходе дискуссии с "грамотеями", в ветке у кофевара, сочинил стихотворение, о необходимости полиязычия именно подрастающему поколению. Никакого негатива не будет, если в современном обществе молодёжь будет поликультурной и полиязычной.Не устаю себя цитировать, отрывок здесь:Много мыслей приходит на ум,в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке.Родина-начинается с семьи,поэтому уважайте семейные ценности друзья!Сердце с рвением бьётся,когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал.Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь,владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!Подробнее здесь: