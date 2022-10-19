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≡ Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
Отправлено: 19.10.22 - 14:02
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Солнцевский суд Москвы обязал Facebook выплатить бывшему футболисту сборной России Дмитрию Хохлову 65 млн рублей и разблокировать все упоминания его фамилии. Хохлов подал иск против соцсети осенью прошлого года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19088
Re: Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн...
Отправлено: 19.10.22 - 14:02
#1
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В России какая то истерия насчет денег, как выбить деньги, как наколоть при помощи судов, как платить и кидать мобиков..
Деньги за смерть, уродство.
Деньги на Лады, гробовые..
Иногда противно слушать просто..
Помешались они там все что ли..
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
481
Re: Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн...
Отправлено: 19.10.22 - 14:04
#2
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Коммент выше - точно не в кассу...

Суть дела - не в деньгах вовсе.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19088
Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
Отправлено: 19.10.22 - 14:31
#3
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Цитата:
vofkakst:
Суть дела - не в деньгах вовсе.

Хех..
Тогда в чем?
В статье написано не про бабло?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
481
Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
Отправлено: 19.10.22 - 14:36
#4
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О необоснованной блокировке пользователей, из-за криво написанного "фильтра", который, кстати говоря, мог оказаться(а в данном случае и оказался) оскорбительным
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19088
Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
Отправлено: 19.10.22 - 14:43
#5
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Цитата:
vofkakst:
необоснованной блокировке пользователей, из

Не понял.
Фейсбук или Мета, признана этим:

Росфинмониторинг внес американскую корпорацию Meta Platforms (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) в реестр террористов и экстремистов. С сегодняшнего дня компания Марка Цукерберга, владеющая соцсетями Facebook и Instagram (запрещены в России) находится в одном черном списке с «Талибаном» и «Аль-Каидой» (признаны террористическими и запрещены в России).

Сего же россиянин, зная это, лезет туда?
Ну из за бабла же ведь?
Или из за того, что так сильно любит этот террористический канал?
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
59
Re: Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн...
Отправлено: 19.10.22 - 17:26
#6
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Цитата:
111:
В России какая то истерия насчет денег,

попробуй такое сделать в штатах, так засудят что фацебуку закрыться придется.
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