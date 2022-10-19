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Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
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