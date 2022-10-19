Отправлено: - 14:43

vofkakst:

необоснованной блокировке пользователей, из

Цитата:Не понял.Фейсбук или Мета, признана этим:Росфинмониторинг внес американскую корпорацию Meta Platforms (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) в реестр террористов и экстремистов. С сегодняшнего дня компания Марка Цукерберга, владеющая соцсетями Facebook и Instagram (запрещены в России) находится в одном черном списке с «Талибаном» и «Аль-Каидой» (признаны террористическими и запрещены в России).Сего же россиянин, зная это, лезет туда?Ну из за бабла же ведь?Или из за того, что так сильно любит этот террористический канал?