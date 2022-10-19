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≡ В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и вейпы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и вейпы
Отправлено: 19.10.22 - 12:16
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В документе предлагается норма о запрете оборота электронных сигарет. также по запрет выкладки и открытой демонстрации вейпов, продажи ее лицам моложе 21 года.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1080
Re: В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и...
Отправлено: 19.10.22 - 12:16
#1
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Скорее бы. Как они курят этот запах навоза??
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2869
В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и вейпы
Отправлено: 19.10.22 - 12:48
#2
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Цитата:
Сабыр:
Как они курят этот запах навоза??

неужели насвай лучше? :))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25464
В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и вейпы
Отправлено: 19.10.22 - 12:54
#3
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Цитата:
юля елиссева:
неужели насвай лучше? :))

Конечно!!!... :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25464
В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и вейпы
Отправлено: 19.10.22 - 12:55
#4
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Харчки - смачные, такие... :lol: ;-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
520
Re: В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и...
Отправлено: 19.10.22 - 17:03
#5
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Изначально нельзя было завозить сюда эту гадость.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3213
Re: В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и...
Отправлено: 19.10.22 - 17:48
#6
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Цитата:
Skeptic:
Изначально нельзя было завозить сюда эту гадость.


Да, та ещё гадость!
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