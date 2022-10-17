alex_60: Образование Советское образование было бесплатным
При Сталине за учебу в старших классах надо было платить Цитата:
alex_60: Образование в СССР считалось лучшим в мире
Кем считалось? Африканскими диктаторами? Цитата:
alex_60: Медицина в Советском Союзе была бесплатной. Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.
При огромной цифре смертности населения И с продолжительностью жизни в районе 60 лет Цитата:
alex_60: Бесплатное жильё Жильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет,
И если пытался что-то доказать на работе у тебя забирали бесплатную квартиру Цитата:
alex_60: Отсутствие безработицы В СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы (тунеядство
Так безработицы небыло или за нее наказывали людей если они не работают?))) Это разные вещи Цитата:
alex_60: Уровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался,
Ага поэтому главным политиком в позднем СССР стал Ельцин котрый боролся с привилегиями чиновников Народу оказывается не очень нравилось что они в очередях стоят за куриной жопкой а чиновники на волгах гоняют и паек получают Цитата:
alex_60: Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.
Тут ничего не скажу Уровень жизни был такой в СССР Что компенсировался отдыхом в санатории с уровнем сервиса на уровне студенческой общаги,самое то Цитата:
alex_60: Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:
Только вот учёные не шибко гордились своим уровнем жизни и постояно пытались свалить на запад Цитата:
alex_60: В середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.
И проиграла войну бородочам в тапочках Цитата:
alex_60: Граждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом, в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают, ни со страной, в которой они живут.
Все были уверены а потом страна взяла и развалилась и наступили 90ые Ирония)))) Цитата:
alex_60: С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.
И самое интересное что все главные диктаторы постсовка, Шовинисты,националисты,фашисты,любители войны и уничтожения соседних наций родились и жили тоже в СССР Цитата:
alex_60: Общественная деятельность
Это когда высококвалифицированного научного работника отправляли чистить лук на овощебазу а солдат и студентов вместо обучения отправляли собирать картошку Плановая экономика да да очень эффективная))) Цитата:
alex_60: 12. Уважение к старшим В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.
Поэтому в 90ые все советские прославленные режиссеры и писатели срочно начали поливать грязью своих предков Михалков и Говорухин к примеру?)) Цитата:
alex_60: Атмосфера доброты Люди росли, учились и работали в атмосфере доброты: по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы
Убийств и изнасилований от этого меньше не становилось Цитата:
alex_60: не говорили о проблемах общества (например, об алкоголизме)
Правильно,они шутили на эту тему Цитата:
alex_60: Хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, их ставили в пример.
Пока чиновники воровали деньги из бюджета)) Цитата:
alex_60: Дружба народов Сознание «советского человека» в СССР было даже выше его принадлежности к определённому народу или национальности. Поэтому все одинаково жили дружно.
А потом как начали воевать друг с другом Причем все советские люди Цитата:
alex_60: Литература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жёсткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте.
Кроме кино ничего толком из СССР не дожило до сегодняшнего дня из культуры Цитата:
alex_60: Несмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства.
Штаны автоматы и чай И всё Цитата:
alex_60: Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.Цены не менялись годами. Не было рассрочек и кредитов.
Поэтому в Новочеркасске расстреляли рабочих после поднятия цен на продукты Цитата:
alex_60: Промышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары необходимые для жизни.
Штаны,автоматы и чай Что ещё нужно для жизни? А если чего-то не хватает купим в Европе и Азии Цитата:
alex_60: Поэтому человек шёл в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своего дела.
А потом взорвался Чернобыль и стало понятно что если там работают безолаберные спецы то что же в других отраслях происходит то?? Цитата:
alex_60: Но не смотря ни на что, над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.
И поэтому в школах учили надевать противогазы а в городах строили бомбоубежища от ядерных атак
на что я и рассчитывал. только удочку закинул, уже клюет. даже смешно. и комментарии смешные. но мнение тех кто не не жил в СССР тоже важно. правда интересно, откуда они все это знают. предполагаю Збигнев Бжезинский у них на полке стоит. "Я антисоветчик и антикоммунист, СССР-фоб, если хотите.," говаривал он. так что скорее всего оттуда.
alex_60: на что я и рассчитывал. только удочку закинул,
Он не жил в СССР, но ВСЁ знает! Вошёл в раж, ишь сколько накропал! Вот мне всегда интересно: СССР уже десятки лет нет, что ж антисоветчики всё не успокоятся-то? Хают и хают, откровенно лгут, извращают, передёргивают, оплёвывают... Никак предки его пострадали тогда за что-то неправомерное, а ненависть передали сынку? Ну, если не личное, то тогда ангажирован... Если не ангажирован, то просто из любви к трёпу А, может, капиталисты боятся к возврату "власти народа", вот и ангажируют готовых поливать грязью историю?
alex_60: на что я и рассчитывал. только удочку закинул, уже клюет. даже смешно.
Блин Бедный Шурка Все люди тут просто на форуме общаются и спорят А он сутками тут сидит с удочкой в виде копипаст с совковых сайтов чтобы люди клевали и писали ему что он балбес)) Не буду обсуждать бывают разные извращённые хобби) Цитата:
alex_60: медицинское название-словесный понос. персонал быстро нашел его по горячим следам.на одном из форумов.
А понос в виде пунктов про святой СССР? Цитата:
таноми52: Он не жил в СССР, но ВСЁ знает!
Некоторые тут по 20 лет не живут в Казахстане но все знают и лезут рассуждать о нас Как с ними быть?) Цитата:
таноми52: Вошёл в раж, ишь сколько накропал!
Тоесть две простыни от шурки Никто не заметил? А тьфу Забыл Советские же люди тут пишут))) А это почти секта судя по пункту 11 Цитата:
таноми52: Вот мне всегда интересно: СССР уже десятки лет нет, что ж антисоветчики всё не успокоятся-то? Хают и хают, откровенно лгут, извращают, передёргивают, оплёвывают...
Тот же вопрос и по совко**ам СССР десятки лет уже нет но они все не успокоются пытаясь доказать как тогда было прекрасно и все уверены были в завтрашнем дне и дно в итоге у них наступило)) Цитата:
таноми52: Никак предки его пострадали тогда за что-то неправомерное, а ненависть передали сынку?
Предки пострадали Были репрессированы в 20ые как семья муллы Но на меня это как то не шибко повлияло чтобы объективно расценивать СССР)) Цитата:
таноми52: Ну, если не личное, то тогда ангажирован...
А судить из за личных обстоятельств тоесть быть необъективным изначально и ангажирован это не одно и тоже? Цитата:
таноми52: Если не ангажирован, то просто из любви к трёпу
Из любви к чадящему дыму из очагов любителей СССР когда пишешь им про картошку и штаны)) Цитата:
таноми52: А, может, капиталисты боятся к возврату "власти народа", вот и ангажируют готовых поливать грязью историю?
Колёса диктуют вагонные, Где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные Разбросаны по городам. Заботится сердце,Сердце волнуется, ПочтовыйПакуется груз. Мой адрес -Не дом и не улица, Мой адрес -Советский Союз. Мой адрес -Не дом и не улица. Мой адрес -Советский Союз.
Вы, точки-тире телеграфные, Ищите на стройках меня. Сегодня не личное главное, А сводки рабочего дня. Заботится сердце, Сердце волнуется, ПочтовыйПакуется груз. Мой адрес -Не дом и не улица, Мой адрес -Советский Союз .Мой адрес -Не дом и не улица, Мой адрес -Советский Союз.
Я там, где ребята толковые, Я там, где плакаты "Вперёд", Где песни рабочие новые Страна трудовая поёт. Заботится сердце, Сердце волнуется, Почтовый Пакуется груз. Мой адрес -Не дом и не улица ,Мой адрес -Советский Союз. Мой адрес -Не дом и не улица, Мой адрес -Советский Союз. Мой адрес -Не дом и не улица, Мой адрес -Советский Союз. Мой адрес -Не дом и не улица, Мой адрес -Советский Союз!
Самоцветы. Песня Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова " 1973 год.
3 часа назад, источник: Газета.Ру Президента Казахстана Токаева внесли в базу данных «Миротворца» Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно представленной на ресурсе информации, причиной для попадания в базу данных стало то, что политик не осудил публично «российскую агрессию» в отношении Украины. Кроме того, он не отрицал «нападение» России на Украину в 2014 году и «захват» территорий страны. В августе этого года в соцсетях появилась видеозапись, на которой посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что украинский режим пытается убить как можно больше русских. «Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все», — сказал украинец.
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