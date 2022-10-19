111: Что вы сюда приплетаете свою Z-пропаганду в каждой теме?
Ну-ка, поподробнее, умник, что я сейчас по пропагандировала? Или у тебя извращённое воображение? И не надо меня ни о чём просить! Последнее, что я бы сделала в этой жизни, это "откликнулась бы" на твои "просьбы"
saba: разве выучить язык страны в которй живёшь. это докапываетесь
ПРИЕХАТЬ и выучить - это одно. А РОДИТЬСЯ и жить в ТРЕТЬЕМ поколении в стране в ОПРЕДЕЛЕННЫХ условиях, придуманных не мной - это совершенно другое. А разве русский язык - не язык, этой страны, на минуточку, закрепленный в Конституции. И как говорила, Дарига Назарбаева, его еще никто не отменял.
таноми52: На счёт "нежелания у русских" - дискриминирующий бред
Это простите не бред.это реальность, а почему я лично я, не замечаю у остальных незнания казахского, ну наверное потому, что я многих людей европейской внешности принимаю за русских, что безусловно неправильно, кроме того. тот самый парень, который спрашивал меня про акцент, был русский. А то, что за 30 лет независимости Казахстана, многие наши соотечественники, кроме слов приветствия ничего не выучили, разве это не факт.
Уважаемые форумчане! Ваша дискуссия переходит в личные претензии и отход от темы. Все последующие сообщения после предупреждения с малейшими признаками нарушения Соглашения будут удаляться. Так что прошу всех выдохнуть и успокоиться.
Глава государства отметил, что для интенсивного развития страны необходимо знание языков – чем больше разных языков будет знать молодёжь Казахстана, тем больше будет стран, где будущие специалисты смогут учиться и перенимать передовые компетенции, которые потом смогут использовать на благо родной страны. Но в приоритете по-прежнему остаётся развитие и продвижение казахского языка.
Всё верно, чем больше языков будет знать молодёжь, тем больше будет конкурентоспособным, не только у нас в стране, но и за рубежом.
Всё правильно, почти 5 лет тому назад, в ходе дискуссии с "грамотеями", в ветке у кофевара, сочинил стихотворение, о необходимости полиязычия именно подрастающему поколению. Никакого негатива не будет, если в современном обществе молодёжь будет поликультурной и полиязычной.
Не устаю себя цитировать, отрывок здесь:
Много мыслей приходит на ум, в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке. Родина-начинается с семьи, поэтому уважайте семейные ценности друзья!
Сердце с рвением бьётся, когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал. Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь, владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!
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