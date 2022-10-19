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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
N
Я робот(Пользователи)
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 12:49
Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент.
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(Полноправные пользователи)
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Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 14:20
Надо комменты закрывать от греха подальше)
(Полноправные пользователи)
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 14:25
Цитата:
Ну-ка, поподробнее, умник, что я сейчас по пропагандировала? Или у тебя извращённое воображение?
И не надо меня ни о чём просить! Последнее, что я бы сделала в этой жизни, это "откликнулась бы" на твои "просьбы"
111:
Что вы сюда приплетаете свою Z-пропаганду в каждой теме?
Что вы сюда приплетаете свою Z-пропаганду в каждой теме?
Ну-ка, поподробнее, умник, что я сейчас по пропагандировала? Или у тебя извращённое воображение?
И не надо меня ни о чём просить! Последнее, что я бы сделала в этой жизни, это "откликнулась бы" на твои "просьбы"
(Полноправные пользователи)
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 14:28
Цитата:
yudjin:Наверно потому что все остальные народы смотрят в нашу сторону, в сторону старшего брата) . Когда увидят что мы учим, выучили , то сразу следом и они начнут учить
a
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 14:28
Цитата:
Цитата:
тут до обучения далеко как до неба.
тут с названием языков бы сначала разобраться.
некоторым.
[Исправлено: alex_60, 19.10.2022 - 14:31]
таноми52:
saba: учить какзахский,
saba: учить какзахский,
Цитата:
таноми52:
saba: но украинсий
saba: но украинсий
тут до обучения далеко как до неба.
тут с названием языков бы сначала разобраться.
некоторым.
[Исправлено: alex_60, 19.10.2022 - 14:31]
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:23
Цитата:
ну надо сказать, ошибку признаю однако, разве выучить язык страны в которй живёшь. это докапываетесь7
yudjin:
азербайджанцев, немцев, грузинов, украинцев, белорусов, киргизов, армян, цыган, живущих в Казахстане не докапываетесь?
азербайджанцев, немцев, грузинов, украинцев, белорусов, киргизов, армян, цыган, живущих в Казахстане не докапываетесь?
ну надо сказать, ошибку признаю однако, разве выучить язык страны в которй живёшь. это докапываетесь7
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 15:25
Цитата:
Чемодан.вокзал, Костанай?
[Исправлено: saba, 19.10.2022 - 15:26]
alex_60:
кому не нравится, как говорится...вперед и с песнями..
кому не нравится, как говорится...вперед и с песнями..
Чемодан.вокзал, Костанай?
[Исправлено: saba, 19.10.2022 - 15:26]
(Уважаемые пользователи)
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 15:31
Цитата:
ПРИЕХАТЬ и выучить - это одно. А РОДИТЬСЯ и жить в ТРЕТЬЕМ поколении в стране в ОПРЕДЕЛЕННЫХ условиях, придуманных не мной - это совершенно другое.
А разве русский язык - не язык, этой страны, на минуточку, закрепленный в Конституции. И как говорила, Дарига Назарбаева, его еще никто не отменял.
Цитата:
это не ответ на вопрос!
так все-таки ПОЧЕМУ?
saba:
разве выучить язык страны в которй живёшь. это докапываетесь
разве выучить язык страны в которй живёшь. это докапываетесь
ПРИЕХАТЬ и выучить - это одно. А РОДИТЬСЯ и жить в ТРЕТЬЕМ поколении в стране в ОПРЕДЕЛЕННЫХ условиях, придуманных не мной - это совершенно другое.
А разве русский язык - не язык, этой страны, на минуточку, закрепленный в Конституции. И как говорила, Дарига Назарбаева, его еще никто не отменял.
Цитата:
saba:
ошибку признаю однако
ошибку признаю однако
это не ответ на вопрос!
так все-таки ПОЧЕМУ?
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:33
Цитата:
Это простите не бред.это реальность, а почему я лично я, не замечаю у остальных незнания казахского, ну наверное потому, что я многих людей европейской внешности принимаю за русских, что безусловно неправильно, кроме того. тот самый парень, который спрашивал меня про акцент, был русский. А то, что за 30 лет независимости Казахстана, многие наши соотечественники, кроме слов приветствия ничего не выучили, разве это не факт.
таноми52:
На счёт "нежелания у русских" - дискриминирующий бред
На счёт "нежелания у русских" - дискриминирующий бред
Это простите не бред.это реальность, а почему я лично я, не замечаю у остальных незнания казахского, ну наверное потому, что я многих людей европейской внешности принимаю за русских, что безусловно неправильно, кроме того. тот самый парень, который спрашивал меня про акцент, был русский. А то, что за 30 лет независимости Казахстана, многие наши соотечественники, кроме слов приветствия ничего не выучили, разве это не факт.
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:37
Цитата:
Простите, а почему, такая фамильярность, разве она допустима в дискуссиях ?
таноми52:
Ну-ка, поподробнее, умник,
Ну-ка, поподробнее, умник,
Простите, а почему, такая фамильярность, разве она допустима в дискуссиях ?
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:39
Если мне кто то не нравится, здесь на форуме. я просто не отвечаю
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Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 15:42
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