Отправлено: - 15:33

таноми52:

На счёт "нежелания у русских" - дискриминирующий бред

Цитата:Это простите не бред.это реальность, а почему я лично я, не замечаю у остальных незнания казахского, ну наверное потому, что я многих людей европейской внешности принимаю за русских, что безусловно неправильно, кроме того. тот самый парень, который спрашивал меня про акцент, был русский. А то, что за 30 лет независимости Казахстана, многие наши соотечественники, кроме слов приветствия ничего не выучили, разве это не факт.