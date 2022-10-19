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≡ Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 12:49
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Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
481
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 14:20
#15
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Надо комменты закрывать от греха подальше)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3209
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 14:25
#16
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Цитата:
111:
Что вы сюда приплетаете свою Z-пропаганду в каждой теме?


Ну-ка, поподробнее, умник, что я сейчас по пропагандировала? Или у тебя извращённое воображение?
И не надо меня ни о чём просить! Последнее, что я бы сделала в этой жизни, это "откликнулась бы" на твои "просьбы"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11557
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 14:28
#17
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Цитата:
yudjin:
Наверно потому что все остальные народы смотрят в нашу сторону, в сторону старшего брата) . Когда увидят что мы учим, выучили , то сразу следом и они начнут учить
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18253
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 14:28
#18
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Цитата:
таноми52:
saba: учить какзахский,

Цитата:
таноми52:
saba: но украинсий


тут до обучения далеко как до неба.
тут с названием языков бы сначала разобраться.
некоторым.

[Исправлено: alex_60, 19.10.2022 - 14:31]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
757
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:23
#19
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Цитата:
yudjin:
азербайджанцев, немцев, грузинов, украинцев, белорусов, киргизов, армян, цыган, живущих в Казахстане не докапываетесь?

ну надо сказать, ошибку признаю однако, разве выучить язык страны в которй живёшь. это докапываетесь7
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
757
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 15:25
#20
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Цитата:
alex_60:
кому не нравится, как говорится...вперед и с песнями..

Чемодан.вокзал, Костанай?

[Исправлено: saba, 19.10.2022 - 15:26]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8807
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 15:31
#21
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Цитата:
saba:
разве выучить язык страны в которй живёшь. это докапываетесь

ПРИЕХАТЬ и выучить - это одно. А РОДИТЬСЯ и жить в ТРЕТЬЕМ поколении в стране в ОПРЕДЕЛЕННЫХ условиях, придуманных не мной - это совершенно другое.
А разве русский язык - не язык, этой страны, на минуточку, закрепленный в Конституции. И как говорила, Дарига Назарбаева, его еще никто не отменял.

Цитата:
saba:
ошибку признаю однако

это не ответ на вопрос!
так все-таки ПОЧЕМУ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
757
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:33
#22
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Цитата:
таноми52:
На счёт "нежелания у русских" - дискриминирующий бред

Это простите не бред.это реальность, а почему я лично я, не замечаю у остальных незнания казахского, ну наверное потому, что я многих людей европейской внешности принимаю за русских, что безусловно неправильно, кроме того. тот самый парень, который спрашивал меня про акцент, был русский. А то, что за 30 лет независимости Казахстана, многие наши соотечественники, кроме слов приветствия ничего не выучили, разве это не факт.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
757
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:37
#23
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Цитата:
таноми52:
Ну-ка, поподробнее, умник,

Простите, а почему, такая фамильярность, разве она допустима в дискуссиях ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
757
Re: Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык...
Отправлено: 19.10.22 - 15:39
#24
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Если мне кто то не нравится, здесь на форуме. я просто не отвечаю
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
504
Касым-Жомарт Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр
Отправлено: 19.10.22 - 15:42
#25
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Уважаемые форумчане! Ваша дискуссия переходит в личные претензии и отход от темы. Все последующие сообщения после предупреждения с малейшими признаками нарушения Соглашения будут удаляться. Так что прошу всех выдохнуть и успокоиться.
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