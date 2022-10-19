Отправлено: - 15:04

Премьер-министр ответил, что в текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира.

Цитата:Этот год ваще удачный для наших экономистов. Можно всё списывать на войну.