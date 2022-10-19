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≡ Самокатчиков приравняют к водителям транспортных средств - МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
Самокатчиков приравняют к водителям транспортных средств - МВД
Отправлено: 19.10.22 - 15:31
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Казахстанцев, передвигающихся на электросамокатах, теперь приравняют к водителям транспортных средств. Об этом на брифинге в Астане сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
851
Re: Самокатчиков приравняют к водителям транспортных средств -...
Отправлено: 19.10.22 - 15:31
#1
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У нас ездить можно только по дороге. Тротуары не приспособлены к комфортному передвижению
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