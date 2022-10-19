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≡ "Обещали сдержать инфляцию". Премьер Смаилов ответил на критику депутатов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45327
"Обещали сдержать инфляцию". Премьер Смаилов ответил на критику депутатов
Отправлено: 19.10.22 - 14:45
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Премьер-министр Алихан Смаилов объяснил, почему правительство и Нацбанк не смогли сдержать инфляцию в обещанном коридоре. По его словам, в текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8807
Re: "Обещали сдержать инфляцию". Премьер Смаилов...
Отправлено: 19.10.22 - 14:45
#1
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Цитата:
Премьер-министр ответил, что в текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом,

Ну опять кто-то виноват, окромя этого оркестра.

Цитата:
В результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7 процентов

Да просто год урожайный... ПОГОДА благоволила крестьянам летом и вовремя уборки...а не ваше изображение бурной деятельности.

Цитата:
поэтому в текущем году в два раза увеличили финансирование

Увеличили в 2 раза, а рост на 7%... как-то выхлоп слабый.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11557
Re: "Обещали сдержать инфляцию". Премьер Смаилов...
Отправлено: 19.10.22 - 15:04
#2
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Цитата:
Премьер-министр ответил, что в текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира.

Этот год ваще удачный для наших экономистов. Можно всё списывать на войну.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25464
"Обещали сдержать инфляцию". Премьер Смаилов ответил на критику депутатов
Отправлено: 19.10.22 - 15:08
#3
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Цитата:
yudjin:
Да просто год урожайный... П

Есть такая поговорка -
будет дождик, будет гром,
нахрен нужен, агроном... :lol: ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
757
Re: "Обещали сдержать инфляцию". Премьер Смаилов...
Отправлено: 19.10.22 - 15:19
#4
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премьер какой то никакущий
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
65
Re: "Обещали сдержать инфляцию". Премьер Смаилов...
Отправлено: 19.10.22 - 15:32
#5
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Цитата:
"Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5 - 9,5 процента и в следующие годы - ниже Источник:
Если получиться сдержать скажут , что они молодцы, если нет опять придумают какие-нибудь причины.
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