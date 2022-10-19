Отправлено: - 10:50

Сабыр:

А может и у нас наступит цивилизация,как например в Узбекистоне,заплати 1000$ за год и ездий спокойно. И говори хоть по телефону,хоть вверх ногами едь.

Сабыр:

Номера же продаём

Цитата:Цивилизация-это когда все равны перед законом,не взирая на статусы,звания и наличия денежных знаков,а узаконненое нарушение прав за деньги это бардак и средневековье.Цитата:От 001,777 и.т.д никому не жарко не холодно,а от нарушения ПДД погибают люди ,так что это разные вещи.