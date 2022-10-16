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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 494 из 494«1...492493494
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.10.22 - 11:01
#7396
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Такая оплеуха..



Красавчик..
Правда как то быстро нашли таджиков террористов сразу после этого щелчка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.10.22 - 13:21
#7397
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Где находятся Астана и Нурсултан..
Ну америкосы, такие тупые...
Или это не америкосы?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.10.22 - 17:30
#7398
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Тут казахи воюют на стороне оккупантов..
Видео до 18+

https:/

Хотя наверно детям видеть это нельзя..

[Исправлено: 111, 16.10.2022 - 17:44]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3333
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.10.22 - 20:25
#7399
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Цитата:
111:


Это "ответка" Путина, на критику от Рахмона в Астане.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3333
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.10.22 - 20:33
#7400
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Цитата:
111:
свободу первым помилованным убийцам и


Без Путина не обошлось: - Указ о помиловании издаёт только Президент.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.10.22 - 14:52
#7401
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Ну и снова геноцид России против мирного народа Украины..
Причем уничтожают еще не родившихся деток..



Жертвами удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева 17 октября стали четыре человека. Среди них оказались 34-летние супруги Богдан и Виктория. Девушка была на шестом месяце беременности. Ее тело нашли в объятиях мужа. Об этом написала в соцсетях пресс-служба сети магазинов Good Wine, где работала Виктория.


Кто то еще думает что те, кто отдал приказ об уничтожении целого народа, белый и пушистый?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3333
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.10.22 - 18:18
#7402
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Цитата:
111:
белый и пушистый?


А, он и будет через некоторое время и "белым" и "пушистым": - ресурсов у него хватает. Я сравниваю войну и в Чечне и в Украине: - всё то же самое.
Путин договорится с Байденом, и понесётся: - Запад завтра заткнётся дешёвым российским газом; Донбасс отойдёт России; Зеленский станет "левшим" другом Путина (как и Кадыров).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.10.22 - 19:29
#7403
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Костанай, наш любимый город..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.10.22 - 19:37
#7404
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Цитата:
ACROS:
Зеленский станет "левшим" другом Путина (как и Кадыров).

По моему вторая чеченская длилась годик, первая пару лет..
Надо подождать еще пару лет и узнаем, украинцев как чеченцев можно сломать или нет..
Думал раннее что чеченцы в этом плане сильнее духом, оказалось, что вроде и нет..
Зеленский силен конечно, тоже не ожидал..
Ну посмотрим..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3333
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.10.22 - 20:09
#7405
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Цитата:
111:
Зеленский силен конечно


Тоже не ожидал от него: - он затмил всех ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ политиков не только Украины но и всей Европы. Всё таки навыки профессионального шута-клоуна и умение вести себя на сцене при большом скоплении людей и при этом что то говорить, и не только просто говорить, но и связно и членораздельно что то требовать , причём в панибратской манере от Байдена, Макрона и Шольца, доставшее ему от КВН, пошли ему на пользу и не только ему, но и его стране. Западные политики мелкого толка, в очередь выстраиваются что бы сфоткаться с ним.Он виртуально и медийно переиграл Путина. Скорее всего на обложке "Таймс" будет в этом году гарный хлопчик Зе, а там и Нобелевка светит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.10.22 - 00:56
#7406
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Хм..
Российская власть посоветовала людям, чей дом взорвали военные, пойти на работу с утра и с хорошим настроением..



Во как оказывается!
И ведь пойдут,
Своих не жалеют, что говорить об украинских мирных жителях, которые погибают от рук оккупантов тысячами в огне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.10.22 - 01:04
#7407
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Сегодня российская армия уже не та..
Лишь бы выжить любой ценой и за счет других..
Подвиг Бориса Капустина и Юрия Янова, в 1966м году, конечно уже некому повторить..
Когда они ценой своих жизней наоборот спасли чужие, а не укокошили их там всех..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
953
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.10.22 - 01:13
#7408
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
749
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.10.22 - 09:04
#7409
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Смотрел вчера выступление главы АГА Херсонской области Сальдо. Он сказал:" Украина( не Россия) объявила России тотальную войну и поэтому заявляю о перемещении( не эвакуации, это запрещенное слово) населения 4 районов Херсонской области. как говорят на телеканале " Дождь", припомнив ещё выступление генерала Суровикина, о непростых решениях( этого заявления я не слышал) Россия готовится сдать Херсон. Это, что перелом в войне,хотя, когда прибудут ещё 300 тысяч, пусть и плохо обученных людей, наверное можно будет поступать , как маршал Жуков под Ржевом , правда у Жукова людей было побольше, но и у немцев, тоже больше , чем украинцев сейчас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.10.22 - 11:34
#7410
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Когда меня ты позовешь...

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