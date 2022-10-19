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≡ Похитителя канализационного люка задержали полицейские в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45319
Похитителя канализационного люка задержали полицейские в Рудном
Отправлено: 19.10.22 - 11:09
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Житель Рудного позвонил в полицию на номер "102" и сообщил, что на ул. Корчагина украли канализационный люк. Неудачливого вора вскоре задержали. Похищенный люк нашли у него в багажнике.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11551
Re: Похитителя канализационного люка задержали полицейские в...
Отправлено: 19.10.22 - 11:09
#1
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Криминальный городок Рудный. То фальшивые деньги печатают, то люки воруют, то квартиры сдают подозрительным личностям)
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