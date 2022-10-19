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≡ На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45319
На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД
Отправлено: 19.10.22 - 09:50
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Во время брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, не планируют ли в ведомстве в ближайшее время пересмотреть вопрос о запрете тонировки машин. И существует ли научное обоснование необходимости запрещать тонировку.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1078
Re: На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в...
Отправлено: 19.10.22 - 09:50
#1
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А может и у нас наступит цивилизация,как например в Узбекистоне,заплати 1000$ за год и ездий спокойно. И говори хоть по телефону,хоть вверх ногами едь. Номера же продаём. А в Америке бесплатно народ ездит,но там вообще всё для людей и по др.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
849
Re: На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в...
Отправлено: 19.10.22 - 09:57
#2
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Не надо менять. А то будут ездить не пристёгнутыми. У нас не дисциплинированные люди как в Канаде например
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8948
На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД
Отправлено: 19.10.22 - 10:50
#3
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Цитата:
Сабыр:
А может и у нас наступит цивилизация,как например в Узбекистоне,заплати 1000$ за год и ездий спокойно. И говори хоть по телефону,хоть вверх ногами едь.

Цивилизация-это когда все равны перед законом,не взирая на статусы,звания и наличия денежных знаков,а узаконненое нарушение прав за деньги это бардак и средневековье.
Цитата:
Сабыр:
Номера же продаём

От 001,777 и.т.д никому не жарко не холодно,а от нарушения ПДД погибают люди ,так что это разные вещи.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1078
На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД
Отправлено: 19.10.22 - 11:40
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Цивилизация-это когда все равны перед законом

Здесь то дело в дурости,почему почти всему миру можно с тонировкой,а нам нет?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8948
На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД
Отправлено: 19.10.22 - 11:43
#5
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Цитата:
Сабыр:
Здесь то дело в дурости,почему почти всему миру можно с тонировкой,а нам нет?

Насчёт тонировки я то же не понимаю,водителю удобно конечно,а им наверное через камеры не видно ничего.

[Исправлено: Добринцофф, 19.10.2022 - 11:44]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11551
На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД
Отправлено: 19.10.22 - 11:45
#6
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Цитата:
Сабыр:
Потому что штрафы после нефти на втором месте по сбору денег)
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