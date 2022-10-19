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≡ Отлов по-костанайски: что будет с бродячими кошками и собаками?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45319
Отлов по-костанайски: что будет с бродячими кошками и собаками?
Отправлено: 19.10.22 - 09:59
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К концу недели в регионе вступят в силу правовые основания для работы приютов для бездомных животных. Здесь будут проводить комплекс мер по содержанию, кормлению, осмотру, чипированию и при необходимости умерщвлению животного. Для этого будут выделены, в том числе, и бюджетные средства.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
849
Re: Отлов по-костанайски: что будет с бродячими кошками и...
Отправлено: 19.10.22 - 09:59
#1
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Нужны какие-то метки, если отпустят в естественную среду обитания. Чтобы повторно не ловить.
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