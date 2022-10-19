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К концу недели в регионе вступят в силу правовые основания для работы приютов для бездомных животных. Здесь будут проводить комплекс мер по содержанию, кормлению, осмотру, чипированию и при необходимости умерщвлению животного. Для этого будут выделены, в том числе, и бюджетные средства.