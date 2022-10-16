Ну и снова геноцид России против мирного народа Украины.. Причем уничтожают еще не родившихся деток..
Жертвами удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева 17 октября стали четыре человека. Среди них оказались 34-летние супруги Богдан и Виктория. Девушка была на шестом месяце беременности. Ее тело нашли в объятиях мужа. Об этом написала в соцсетях пресс-служба сети магазинов Good Wine, где работала Виктория.
А, он и будет через некоторое время и "белым" и "пушистым": - ресурсов у него хватает. Я сравниваю войну и в Чечне и в Украине: - всё то же самое. Путин договорится с Байденом, и понесётся: - Запад завтра заткнётся дешёвым российским газом; Донбасс отойдёт России; Зеленский станет "левшим" другом Путина (как и Кадыров).
ACROS: Зеленский станет "левшим" другом Путина (как и Кадыров).
По моему вторая чеченская длилась годик, первая пару лет.. Надо подождать еще пару лет и узнаем, украинцев как чеченцев можно сломать или нет.. Думал раннее что чеченцы в этом плане сильнее духом, оказалось, что вроде и нет.. Зеленский силен конечно, тоже не ожидал.. Ну посмотрим..
Тоже не ожидал от него: - он затмил всех ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ политиков не только Украины но и всей Европы. Всё таки навыки профессионального шута-клоуна и умение вести себя на сцене при большом скоплении людей и при этом что то говорить, и не только просто говорить, но и связно и членораздельно что то требовать , причём в панибратской манере от Байдена, Макрона и Шольца, доставшее ему от КВН, пошли ему на пользу и не только ему, но и его стране. Западные политики мелкого толка, в очередь выстраиваются что бы сфоткаться с ним.Он виртуально и медийно переиграл Путина. Скорее всего на обложке "Таймс" будет в этом году гарный хлопчик Зе, а там и Нобелевка светит.
Сегодня российская армия уже не та.. Лишь бы выжить любой ценой и за счет других.. Подвиг Бориса Капустина и Юрия Янова, в 1966м году, конечно уже некому повторить.. Когда они ценой своих жизней наоборот спасли чужие, а не укокошили их там всех..
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