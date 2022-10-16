Отправлено: - 20:09

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Зеленский силен конечно

Цитата:Тоже не ожидал от него: - он затмил всех ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ политиков не только Украины но и всей Европы. Всё таки навыки профессионального шута-клоуна и умение вести себя на сцене при большом скоплении людей и при этом что то говорить, и не только просто говорить, но и связно и членораздельно что то требовать , причём в панибратской манере от Байдена, Макрона и Шольца, доставшее ему от КВН, пошли ему на пользу и не только ему, но и его стране. Западные политики мелкого толка, в очередь выстраиваются что бы сфоткаться с ним.Он виртуально и медийно переиграл Путина. Скорее всего на обложке "Таймс" будет в этом году гарный хлопчик Зе, а там и Нобелевка светит.