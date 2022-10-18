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≡ Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45316
Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 18.10.22 - 18:14
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Уточненный план работ на сетях Костанайской горэлектросети с 19 по 26 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы в эти дни пройдут в шести районах города.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
478
Re: Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю...
Отправлено: 18.10.22 - 18:14
#1
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А не пора ли призадуматься, почему каждую неделю на 6-10 (а то и больше)часов город обесточивают целыми кварталами?
Неужели наши сети настолько изношены, что для "профилактики" нужен целый световой день? И при всем при этом - периодически отключается свет, и у аварийной службы ответ один - "Авария,ждите...."
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11549
Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 18.10.22 - 18:56
#2
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Цитата:
vofkakst:
А кто бы их делал? Это всё осталось нам от ненавистного всеми Советского Союза) всё это время только акша гребли)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
75
Re: Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю...
Отправлено: 18.10.22 - 20:25
#3
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....что то не припомню когда при коммуняках постоянно отключали аляктричество,а сейчас сплошь и постоянно отключают.Что население далает с холодильниками и продуктами которые хранятся......представить не могу если отключат аляктричество.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
953
Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 18.10.22 - 20:31
#4
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Цитата:
vofkakst:
Неужели наши сети настолько изношены, что для "профилактики" нужен целый световой день? И при всем при этом - периодически отключается свет, и у аварийной службы ответ один - "Авария,ждите...."

Да просто прошла приватизация. Раньше такого же не было, переключали. Растащили весь резерв, вот и приходится изворачиваться. До конца 90-ых система ещё была гарантированно закольцована. А теперь везде только конечные ТП. :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19074
Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 18.10.22 - 23:14
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
что то не припомню когда при коммуняках постоянно отключали аляктричество,а сейчас сплошь и постоянно отключают.

Когда ты и где хоть однажды видел Аль Фараби 85?
За два года не припомню..
И где это сплошь и постоянно?
Да, будка один раз вспыхнула и все, через час сделали..
Ну а чтобы постоянно, надо давать ссылку и не одну..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8946
Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 18.10.22 - 23:51
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...что то не припомню когда при коммуняках постоянно отключали аляктричество

Отключать начали в 90-х и потом по нарастающей,а вот в Белоруссии в те же самые годы вообще не отключали,я тогда частенько там бывал,всё не мог поверить как так свет есть всегда.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
953
Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 19.10.22 - 00:15
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Отключать начали в 90-х и потом по нарастающей,

Ну так то веерные отключения были (из за нехватки мощностей в КЗ), как правило на 2 часа по регионам. Только просто потамушта-потамушто власти КЗ не смогли или не захотели договориться с Россией о транзите и тарифах.

[Исправлено: Эл-починно, 19.10.2022 - 00:16]
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