Отправлено: - 20:31

vofkakst:

Неужели наши сети настолько изношены, что для "профилактики" нужен целый световой день? И при всем при этом - периодически отключается свет, и у аварийной службы ответ один - "Авария,ждите...."

Цитата:Да просто прошла приватизация. Раньше такого же не было, переключали. Растащили весь резерв, вот и приходится изворачиваться. До конца 90-ых система ещё была гарантированно закольцована. А теперь везде только конечные ТП.