Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...

Отправлено: - 21:50

Требовать от государства, чтобы оно создавало среду, дружелюбную для лиц с ограниченными возможностями, это правильно.

Но нужно и с самими людьми с ограниченными возможностями работать. Внушать им уверенность в своих силах. Объяснять им, что они не инвалиды, не калеки, что само по себе делает человека неполноценным, а просто у них ограничены некоторые возможности. Которые можно компенсировать разными способами.

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У меня есть знакомый молодой парень. У него обездвижены ноги. Но он работает. Занимается спортом. Водит машину. Женат. Рыбачит! Ему вся эта "дружелюбная среда" по барабану. Он сам живёт полноценной жизнью и ничего ни от кого не просит.

Единственное - помочь на рыбалке вытащить из багажника коляску и подкатить её к водительскому месту. Сам пересядет в него, сам достанет лодку и снасти, сам лодку накачает, дотащит её до берега, сам пересядет в лодку... И потом помощь нужна только когда нужно коляску положить обратно в багажник. Всё.

Разумеется, те, кто с ним бывает на рыбалке, помогают ему на всех этапах, хоть он и сопротивляется. Но никому в голову не приходит относиться к нему, как к инвалиду, к калеке.

По-моему это - главное.