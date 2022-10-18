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Костанайские педагоги помогают формировать толерантное отношение к инвалидам. Какие успехи?
Костанайские педагоги помогают формировать толерантное отношение к инвалидам. Какие успехи?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45316
Костанайские педагоги помогают формировать толерантное отношение к инвалидам. Какие успехи?
Отправлено: 18.10.22 - 13:41
С 17 по 27 октября в Костанайской области пройдет декадник осведомленности "Мы разные, мы равные, мы вместе!". Его организовали на кафедре психологии университета им. Байтурсынова. Педагоги хотят привить в обществе толерантное отношение к лицам с инвалидностью.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2868
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 13:41
Господи, 25 лет назад когда была студенткой, Саркисян уже была пенсионеркой :)) Сама уже почти пенсионерка.. не иначе как Саркисян эликсир пьет какой-то...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11549
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 13:54
Цитата:
Женщины не когда не стареют, они только молодеют с возростом.)
юля елиссева:
Женщины не когда не стареют, они только молодеют с возростом.)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 478
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 14:19
Какие слова...Инклюзивная культура, декадник осведомленности, интеграция в общество...
Вы сделайте так, чтобы человек в коляске смог заехать на бордюр и в принципе поместиться в съезд для коляски на тротуаре; чтобы на парковках для инвалидов стояли не "крузаки" и "лексусы".
Не методички нужно писать, а своим примером сделать что-то для людей с безграничными возможностями.
Вы сделайте так, чтобы человек в коляске смог заехать на бордюр и в принципе поместиться в съезд для коляски на тротуаре; чтобы на парковках для инвалидов стояли не "крузаки" и "лексусы".
Не методички нужно писать, а своим примером сделать что-то для людей с безграничными возможностями.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19072
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 14:59
Да по моему уде прошло то время, когда косились и говорили одноглазый или одноногий и с жалостью смотрели на него взрослые, а дети обзывались и показывали пальцем..
В советское время да, это было, но сейчас не видел..
В советское время да, это было, но сейчас не видел..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 186
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 19:14
Толера́нтность — состояние организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не отвечает на него.
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 21:37
Цитата:
Вы уверены, что по адресу пишете?
vofkakst:
Вы уверены, что по адресу пишете?
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 21:38
Цитата:
Не отторгает его
Ильяс:
не отвечает на него.
не отвечает на него.
Не отторгает его
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 21:50
Требовать от государства, чтобы оно создавало среду, дружелюбную для лиц с ограниченными возможностями, это правильно.
Но нужно и с самими людьми с ограниченными возможностями работать. Внушать им уверенность в своих силах. Объяснять им, что они не инвалиды, не калеки, что само по себе делает человека неполноценным, а просто у них ограничены некоторые возможности. Которые можно компенсировать разными способами.
...
У меня есть знакомый молодой парень. У него обездвижены ноги. Но он работает. Занимается спортом. Водит машину. Женат. Рыбачит! Ему вся эта "дружелюбная среда" по барабану. Он сам живёт полноценной жизнью и ничего ни от кого не просит.
Единственное - помочь на рыбалке вытащить из багажника коляску и подкатить её к водительскому месту. Сам пересядет в него, сам достанет лодку и снасти, сам лодку накачает, дотащит её до берега, сам пересядет в лодку... И потом помощь нужна только когда нужно коляску положить обратно в багажник. Всё.
Разумеется, те, кто с ним бывает на рыбалке, помогают ему на всех этапах, хоть он и сопротивляется. Но никому в голову не приходит относиться к нему, как к инвалиду, к калеке.
По-моему это - главное.
Но нужно и с самими людьми с ограниченными возможностями работать. Внушать им уверенность в своих силах. Объяснять им, что они не инвалиды, не калеки, что само по себе делает человека неполноценным, а просто у них ограничены некоторые возможности. Которые можно компенсировать разными способами.
...
У меня есть знакомый молодой парень. У него обездвижены ноги. Но он работает. Занимается спортом. Водит машину. Женат. Рыбачит! Ему вся эта "дружелюбная среда" по барабану. Он сам живёт полноценной жизнью и ничего ни от кого не просит.
Единственное - помочь на рыбалке вытащить из багажника коляску и подкатить её к водительскому месту. Сам пересядет в него, сам достанет лодку и снасти, сам лодку накачает, дотащит её до берега, сам пересядет в лодку... И потом помощь нужна только когда нужно коляску положить обратно в багажник. Всё.
Разумеется, те, кто с ним бывает на рыбалке, помогают ему на всех этапах, хоть он и сопротивляется. Но никому в голову не приходит относиться к нему, как к инвалиду, к калеке.
По-моему это - главное.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 478
Костанайские педагоги помогают формировать толерантное отношение к инвалидам. Какие успехи?
Отправлено: 18.10.22 - 22:40
Цитата:
Ну так или иначе))))
Брифинг в рег.службе коммуникаций- это не школьный капустник, это уже серьезное заседание, так что считайте что по адресу
по адресу
Ну так или иначе))))
Брифинг в рег.службе коммуникаций- это не школьный капустник, это уже серьезное заседание, так что считайте что по адресу
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