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≡ Прощание в морге, а не на сцене – позор!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45316
Прощание в морге, а не на сцене – позор!
Отправлено: 18.10.22 - 21:33
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Традиция провожать в последний путь театральных мэтров длится десятилетиями! Скончавшася театральный режиссер Наталья Владимировна Кудрявцева честно отработала на сцене КРЦ «Горняк» больше 35 лет. Она заслужила побывать на своей любимой сцене в последний раз и заслужила свои последние аплодисменты.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
519
Re: Прощание в морге, а не на сцене – позор!
Отправлено: 18.10.22 - 21:33
#1
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Странно, что эта простая мысль не пришла в голову тем, от кого это зависит...
Как пример, основателя городского музея Дьячкова И.И. провожали в музее...
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