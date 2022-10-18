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≡ 236 отказов в разрешении на работу для мигрантов связаны с ошибками сотрудников ЦОНов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45315
236 отказов в разрешении на работу для мигрантов связаны с ошибками сотрудников ЦОНов
Отправлено: 18.10.22 - 18:50
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292 отказа в разрешении на трудовую деятельность получили мигранты в Костанайской области. Большинство из них, 236 отказов, связаны с некачественной работой сотрудников НАО "Правительство для граждан".
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
369
Re: 236 отказов в разрешении на работу для мигрантов связаны с...
Отправлено: 18.10.22 - 18:50
#1
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------с некачественной работой сотрудников госкорпарации

Говоров неисправим, увы. Или это так сказала тетенька с фотографии?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
503
Re: 236 отказов в разрешении на работу для мигрантов связаны с...
Отправлено: 18.10.22 - 19:13
#2
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Цитата:
dvb:
------с некачественной работой сотрудников госкорпарации

Спасибо, исправили
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