Отправлено: - 17:15

alex_60:

Образование Советское образование было бесплатным

alex_60:

Образование в СССР считалось лучшим в мире

alex_60:

Медицина в Советском Союзе была бесплатной. Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.

alex_60:

Бесплатное жильё Жильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет,

alex_60:

Отсутствие безработицы В СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы (тунеядство

alex_60:

Уровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался,

alex_60:

Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.

alex_60:

Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:

alex_60:

В середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.

alex_60:

Граждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом, в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают, ни со страной, в которой они живут.

alex_60:

С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.

alex_60:

Общественная деятельность

alex_60:

12. Уважение к старшим В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.

alex_60:

Атмосфера доброты Люди росли, учились и работали в атмосфере доброты: по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы

alex_60:

не говорили о проблемах общества (например, об алкоголизме)

alex_60:

Хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, их ставили в пример.

alex_60:

Дружба народов Сознание «советского человека» в СССР было даже выше его принадлежности к определённому народу или национальности. Поэтому все одинаково жили дружно.

alex_60:

Литература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жёсткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте.

alex_60:

Несмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства.

alex_60:

Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.Цены не менялись годами. Не было рассрочек и кредитов.

alex_60:

Промышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары необходимые для жизни.

alex_60:

Поэтому человек шёл в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своего дела.

alex_60:

Но не смотря ни на что, над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.

Цитата:При Сталине за учебу в старших классах надо было платитьЦитата:Кем считалось?Африканскими диктаторами?Цитата:При огромной цифре смертности населенияИ с продолжительностью жизни в районе 60 летЦитата:И если пытался что-то доказать на работе у тебя забирали бесплатную квартиру Цитата:Так безработицы небыло или за нее наказывали людей если они не работают?)))Это разные вещиЦитата:Ага поэтому главным политиком в позднем СССР стал Ельцин котрый боролся с привилегиями чиновниковНароду оказывается не очень нравилось что они в очередях стоят за куриной жопкой а чиновники на волгах гоняют и паек получаютЦитата:Тут ничего не скажуУровень жизни был такой в СССРЧто компенсировался отдыхом в санатории с уровнем сервиса на уровне студенческой общаги,самое тоЦитата:Только вот учёные не шибко гордились своим уровнем жизни и постояно пытались свалить на западЦитата:И проиграла войну бородочам в тапочкахЦитата:Все были уверены а потом страна взяла и развалилась и наступили 90ыеИрония))))Цитата:И самое интересное что все главные диктаторы постсовка, Шовинисты,националисты,фашисты,любители войны и уничтожения соседних наций родились и жили тоже в СССРЦитата:Это когда высококвалифицированного научного работника отправляли чистить лук на овощебазу а солдат и студентов вместо обучения отправляли собирать картошкуПлановая экономика да да очень эффективная)))Цитата:Поэтому в 90ые все советские прославленные режиссеры и писатели срочно начали поливать грязью своих предковМихалков и Говорухин к примеру?))Цитата:Убийств и изнасилований от этого меньше не становилосьЦитата:Правильно,они шутили на эту темуЦитата:Пока чиновники воровали деньги из бюджета))Цитата:А потом как начали воевать друг с другомПричем все советские людиЦитата:Кроме кино ничего толком из СССР не дожило до сегодняшнего дня из культурыЦитата:Штаны автоматы и чайИ всёЦитата:Поэтому в Новочеркасске расстреляли рабочих после поднятия цен на продуктыЦитата:Штаны,автоматы и чайЧто ещё нужно для жизни?А если чего-то не хватает купим в Европе и АзииЦитата:А потом взорвался Чернобыль и стало понятно что если там работают безолаберные спецы то что же в других отраслях происходит то??Цитата:И поэтому в школах учили надевать противогазы а в городах строили бомбоубежища от ядерных атак