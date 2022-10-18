Re: Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю...

Отправлено: - 18:14

А не пора ли призадуматься, почему каждую неделю на 6-10 (а то и больше)часов город обесточивают целыми кварталами?

Неужели наши сети настолько изношены, что для "профилактики" нужен целый световой день? И при всем при этом - периодически отключается свет, и у аварийной службы ответ один - "Авария,ждите...."