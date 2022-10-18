Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+9°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45314
Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 18.10.22 - 18:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уточненный план работ на сетях Костанайской горэлектросети с 19 по 26 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы в эти дни пройдут в шести районах города.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
477
Re: Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю...
Отправлено: 18.10.22 - 18:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не пора ли призадуматься, почему каждую неделю на 6-10 (а то и больше)часов город обесточивают целыми кварталами?
Неужели наши сети настолько изношены, что для "профилактики" нужен целый световой день? И при всем при этом - периодически отключается свет, и у аварийной службы ответ один - "Авария,ждите...."
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS