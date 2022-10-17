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≡ Беспорядок, устроенный футбольными болельщиками «Актобе» перед матчем с «Тоболом», прокомментировали в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45314
Беспорядок, устроенный футбольными болельщиками «Актобе» перед матчем с «Тоболом», прокомментировали в полиции
Отправлено: 17.10.22 - 12:07
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Видео драки фанатов перед матчем возле «Тобыл-Арены» накануне распространяли в социальных сетях. В департаменте полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики предприняли попытку нарушения общественного порядка с применением пиротехнических средств.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19069
Беспорядок, устроенный футбольными болельщиками «Актобе» перед матчем с «Тоболом», прокомментировали в полиции
Отправлено: 17.10.22 - 12:07
#1
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Мужики же..
Пар то надо иногда выпускать, а не плакать и бегать по интернетам..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3332
Re: Беспорядок, устроенный футбольными болельщиками «Актобе»...
Отправлено: 18.10.22 - 18:09
#2
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Цитата:
111:
Мужики же


Правильно, единственное: - за кого болеет аким области?? И если болеет, то по "должности" или по "любви" ?? Всё таки пословицу: -"....сколько волка не корми......", никто не отменял.
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