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≡ Пропавшего ребенка за час нашли камыстинские полицейские
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45314
Пропавшего ребенка за час нашли камыстинские полицейские
Отправлено: 18.10.22 - 14:56
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Родные пытались найти 7-летнюю девочку самостоятельно, но в итоге обратились в полицию. Мать девочки сообщила о пропаже ребенка 17 октября в 18.30 в Камыстинский районный отдел полиции. По словам женщины, ее дочь вышла из дома и не вернулась.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19069
Re: Пропавшего ребенка за час нашли камыстинские полицейские
Отправлено: 18.10.22 - 14:56
#1
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Что то совсем забыли о районных полицейских, несущих свою службу.
Раньше публикаций было больше на эту тему..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25460
Пропавшего ребенка за час нашли камыстинские полицейские
Отправлено: 18.10.22 - 15:40
#2
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Мне кажется, что ребёнок - малолетний... :-o :oops:

[Исправлено: drakon, 18.10.2022 - 15:41]
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