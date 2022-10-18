Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...

Отправлено: - 14:19

Какие слова...Инклюзивная культура, декадник осведомленности, интеграция в общество...



Вы сделайте так, чтобы человек в коляске смог заехать на бордюр и в принципе поместиться в съезд для коляски на тротуаре; чтобы на парковках для инвалидов стояли не "крузаки" и "лексусы".



Не методички нужно писать, а своим примером сделать что-то для людей с безграничными возможностями.