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≡ Костанайские педагоги помогают формировать толерантное отношение к инвалидам. Какие успехи?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45313
Костанайские педагоги помогают формировать толерантное отношение к инвалидам. Какие успехи?
Отправлено: 18.10.22 - 13:41
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С 17 по 27 октября в Костанайской области пройдет декадник осведомленности "Мы разные, мы равные, мы вместе!". Его организовали на кафедре психологии университета им. Байтурсынова. Педагоги хотят привить в обществе толерантное отношение к лицам с инвалидностью.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2868
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 13:41
#1
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Господи, 25 лет назад когда была студенткой, Саркисян уже была пенсионеркой :)) Сама уже почти пенсионерка.. не иначе как Саркисян эликсир пьет какой-то...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11548
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 13:54
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Женщины не когда не стареют, они только молодеют с возростом.)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
476
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 14:19
#3
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Какие слова...Инклюзивная культура, декадник осведомленности, интеграция в общество...

Вы сделайте так, чтобы человек в коляске смог заехать на бордюр и в принципе поместиться в съезд для коляски на тротуаре; чтобы на парковках для инвалидов стояли не "крузаки" и "лексусы".

Не методички нужно писать, а своим примером сделать что-то для людей с безграничными возможностями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19069
Re: Костанайские педагоги помогают формировать толерантное...
Отправлено: 18.10.22 - 14:59
#4
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Да по моему уде прошло то время, когда косились и говорили одноглазый или одноногий и с жалостью смотрели на него взрослые, а дети обзывались и показывали пальцем..
В советское время да, это было, но сейчас не видел..
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